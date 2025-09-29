Panamá, 29 de septiembre del 2025

    Cinco muertos en el tiroteo en la iglesia mormona en Míchigan, incluido el atacante

    EFE
    Fotografía tomada de la red social X donde se observa la iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan (Estados Unidos). EFE/ Rastreo de redes

    La Policía de la localidad de Grand Blanc en Míchigan informó de que han aumentado a cuatro los muertos de un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona que dejó además a ocho heridos e identificó al autor como Thomas Jacob Sanford, que murió en un enfrentamiento con dos agentes.

    Dos víctimas fueron encontradas en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días donde al momento del tiroteo “cientos de personas” atendían al servicio, según la Policía. En total, con la muerte del tirador, que era también de Míchigan, son cinco los muertos en la iglesia, según dijo el jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye, en una rueda de prensa.

    De acuerdo con Renye, dos de esos cuatro presentaban heridas de bala, señaló NBC.

    Además, la Policía estatal informó que ha estado respondiendo a amenazas de bomba adicionales en diferentes lugares de la comunidad y que algunas ocurrieron en iglesias y fueron desestimadas.

    Se informó además que el FBI lidera la investigación sobre el tiroteo “como un acto de violencia selectiva”.

    De acuerdo con las autoridades, el hombre, que usó un rifle de asalto, estuvo en la Marina entre junio de 2004 y junio de 2008, donde fue mecánico y alcanzó el rango de sargento.

    También ha trascendido que durante su carrera militar Sanford, que era de la cercana localidad de Burton, recibió varios premios, entre ellos la Medalla de Buena Conducta de la Marina, la Medalla de la Campaña de Irak, la de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo y la de Servicio de Defensa Nacional, destacó NBC.

    Sanford chocó su automóvil contra la iglesia, tras lo cual abrió fuego y luego la prendió en llamas, incidente que ocurrió alrededor de las 10.25 de la mañana y a las 10.33 ya el tirador había sido neutralizado.

    Se informó además que en el lugar del tiroteo se encontraron unos tres dispositivos improvisados.

    Al poco de conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

    “Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió.

    Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque.

    “Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!”, dijo.

    EFE

    Agencia de noticias


