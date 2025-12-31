Panamá, 31 de diciembre del 2025

    Cinco pasos para afrontar la ansiedad y ‘hablarnos bien’

    Europa Press
    La ansiedad es una respuesta natural de miedo o temor ante una amenaza percibida. iStock

    El Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP-metrodora) y la psicoterapeuta Mar Chávez han planteado una guía de 5 pasos para afrontar la ansiedad convirtiendo la autocrítica en un diálogo interno saludable y así “hablarnos bien”, informan en un comunicado.

    Se basa en que ese diálogo consigo mismo influye en la salud mental, la toma de decisiones y la manera de interpretar la realidad: cómo se afrontan los errores, la presión diaria, los conflictos personales y la incertidumbre.

    Por eso, desaconseja el tono demasiado autocrítico, que en muchas personas pasa desapercibido pero “acaba minando la autoestima, aumentando el estrés y la ansiedad, y dificultando la regulación emocional”.

    En España, los trastornos de ansiedad afectan al 6.7% de la población y la depresión al 4.1%, según datos del Ministerio de Sanidad.

    LOS 5 PASOS

    El paso 1 es constatar cada día frases propias habituales y preguntarse si nos hablamos como haríamos con alguien a quien queremos; el 2, escribir qué dice nuestra ‘voz crítica’ y responderle compasivo pero realista, como lo haría un amigo; el 3, observar nuestro pensamiento negativo y plantear una alternativa más realista, sin negar lo que sentimos pero evitando interpretaciones rígidas.

    El 4 es sustituir nuestros mensajes internos duros por otros amables, sin caer en el autoengaño (por ejemplo ‘Estoy en proceso y aprendiendo’ en vez de ‘No sirvo para nada’); y el 5, reforzarlo cada día con pequeños hábitos, como recordatorios visuales, frases ‘ancla’, ejercicios de autocompasión o breves meditaciones.

    La psicóloga y directora de Proyectos Formativos de ISEP-metrodora, María Beatriz Pereira Reis, ha destacado que cada uno es más que sus pensamientos: “Cuando aprendemos a gestionarlos y actuar a pesar de ellos, nuestro diálogo interno se convierte en un motor de bienestar”.

    Europa Press

