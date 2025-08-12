Ciudad de México responde a Trump: tasa de homicidios es 60% menor que en Washington

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tasa de homicidios en la Ciudad de México es de 10 por cada 100,000 habitantes, un 60% menor a la que registra Washington (Estados Unidos), con 27, afirmó este lunes la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

“La tasa de víctimas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Ciudad de México, por cada 100 mil habitantes, en 2024, es de 10 homicidios y es 60% menor a los homicidios que tiene Washington, que tiene más de 27 homicidios en 2024 por cada 100,000 habitantes”, dijo Brugada en conferencia.

La alcaldesa salió de esta manera al paso de los señalado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo este lunes en rueda de prensa en la Casa Blanca que Washington vivía una ola criminal peor que ciudades como Bogotá (Colombia) o Ciudad de México, con homicidios, robos y asaltos.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que anunció que pone a la policía de la capital bajo control federal y que ha activado a la Guardia Nacional.

El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos de 2024 en los que se ve que Washington −donde se registraron 27.54 por cada 100,000 habitantes− lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15.1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Según dijo, también dobla los valores de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Asimismo, reconoció que otras ciudades estadounidenses “también tienen problemas” de este tipo. Entre otras, Trump se refirió a Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

En Washington, los crímenes violentos han caído un 26% en lo que va de año y los homicidios un 12%, sin embargo, en proporción al número de habitantes de la capital −unos 700.000−, sigue siendo mucho más alta que otras capitales.