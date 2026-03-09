Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras triunfan en consultas rumbo a presidenciales en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las consultas internas celebradas este domingo 8 de marzo en Colombia definieron a tres nuevos candidatos presidenciales de distintos bloques políticos de cara a las elecciones en el país sudamericano.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se impuso en la Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, una coalición de centro, mientras que la senadora Paloma Valencia ganó la consulta de la derecha denominada La gran consulta por Colombia. En tanto, el exsenador y diplomático Roy Barreras resultó vencedor en la consulta de la centroizquierda, Frente por la Vida.

Con más del 80% de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, se impuso con más de 456 mil votos frente a su único contendor, Leonardo Huerta. La consulta del centro se realizó con una competencia simbólica, luego de que el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, una de las figuras tradicionales de ese sector, declinara participar.

López fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, periodo en el que debió enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia. La política, de 55 años, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un máster en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia, además de un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos.

Por su parte, en la consulta de la derecha, Valencia, del partido Centro Democrático y favorita del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), obtuvo una victoria amplia. Con más de 2.5 millones de votos, la también senadora superó por más de 1.5 millones de votos a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo. En esa consulta participaron nueve aspirantes de partidos opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Valencia, quien ha sido senadora por 12 años, a, estudió Derecho y Filosofía e hizo una especialización en Economía y una maestría en Escritura Creativa. Nació en 1979 en Popayán, Cauca, en el occidente de Colombia. Es nieta de Guillermo León Valencia, presidente conservador entre 1962 y 1966, y de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes.

Por el lado de la centroizquierda, el exsenador Barreras se impuso en la consulta interpartidista, superando con más de 200 mil votos, al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Barreras, afín al presidente Petro, ha militado en distintas colectividades a lo largo de su carrera. En sus inicios respaldó al expresidente Álvaro Uribe y posteriormente apoyó al también exmandatario Juan Manuel Santos (2010-2018).

Durante el gobierno de Santos, el entonces congresista desempeñó un papel relevante en el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC.

Médico de profesión, nacido en 1963, Barreras comenzó su vida política en las juventudes galanistas del Nuevo Liberalismo, movimiento disidente del Partido Liberal, mismo partido que lo hizo llegar a la Cámara de Representantes en el 2006.

Además, ocupó la presidencia del Senado entre 2022 y 2023.

Con estos resultados, López, Valencia y Barrera, se convierten en tres nuevos candidatos presidenciales de sus respectivas coaliciones para las elecciones previstas para el domingo 31 de mayo.

Durante esta jornada electoral también se escogieron los 103 senadores y 183 representantes que conformarán las dos cámaras del Congreso de Colombia.