Club Tobías es un ‘pequeño oasis’ de encuentro social entre adultos mayores

Conversar, bailar, cantar y reconectar con la vida: esa es la esencia del Club Tobías.

Con 16 espacios distribuidos en todo Venezuela, el club ha permitido que unos 1,800 adultos mayores recuperen vínculos sociales y se mantengan activos, en lugar de permanecer aislados en sus hogares.

Zandra Pedraza ideó el club tras enviudar en 2022.

Su objetivo era convertirlo en un lugar de encuentro social entre adultos y mayores para mitigar la soledad por la migración en el país.

Según ACNUR, 7.9 millones salieron de Venezuela buscando una mejor vida y muchos ancianos quedan atrás, enfrentando la soledad y dificultades económicas.