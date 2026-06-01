Panamá, 01 de junio del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JORNADA ELECTORAL

    Colombia: candidata Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta

    EFE
    Colombia: candidata Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta
    La candidata presidencial, la senadora uribista del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, vota en Bogotá (Colombia). EFE

    La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, que terminó en tercer lugar en las elecciones de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado de la jornada.

    +info

    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia

    “De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones.

    Con menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10.3 millones de papeletas, seguido por el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9.6 millones y por Valencia, con 1.6 millones de papeletas.

    Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

    Colombia: candidata Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta
    Simpatizantes de la candidata a la presidencia de Colombia Paloma Valencia se reúnen para escuchar los resultados de las votaciones este domingo. EFE/ Carlos Ortega

    Por esa razón apoyará a De la Espriella para que Colombia no caiga “en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

    “Su voto es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, de un gobierno inútil, pero sobre todo de un gobierno complaciente con los violentos”, añadió Valencia sobre la votación que recibió De la Espriella.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles disminuirán a partir del viernes. Leer más
    • Aprehenden a exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio. Leer más
    • Hoy por hoy: Negligencia costosa del 30 de mayo de 2026. Leer más
    • Tribunal concede depósito hospitalario a César Caicedo detenido en la operación Nodriza. Leer más
    • Unachi: aumentos salariales en plena pandemia y millones en pagos retroactivos. Leer más
    • Félix Paz Moreno, exabogado de Martinelli, es designado Defensor del Pueblo adjunto. Leer más