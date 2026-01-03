Panamá, 03 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Recibirán refugiados

    Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de Estadso Unidos a Venezuela

    El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, para “adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación” en la zona limítrofe.

    EFE
    Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de Estadso Unidos a Venezuela
    Integrantes del Ejército colombiano llegan este sábado al puente internacional Simón Bolívar que une a las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia) con lSan Antonio del Estado Táchira (Venezuela). EFE/ Mario Caicedo

    El Gobierno de Colombia prepara un decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender las posibles consecuencias para el país del ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    Así lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, para “adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación” en la zona limítrofe.

    “En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país”, expresó Benedetti.

    Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de Estadso Unidos a Venezuela
    Despliegue militar en la frontera de Colombia con Venezuela. EFE/ Mario Caicedo

    En ese sentido, el Gobierno busca brindar “asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales”; garantizar “el derecho a la educación”; proteger a los niños, niñas y adolescentes; atender y proteger “a personas de terceras nacionalidades”, y revisar y fortalecer “los puestos fronterizos, para asegurar condiciones adecuadas de seguridad”.

    Igualmente, Colombia habilitará “albergues temporales en Cúcuta y en otras ciudades del país” para atender a quienes lo necesiten.

    Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de Estadso Unidos a Venezuela
    Militares custodian la frontera de Colombia conVenezuela. EFE/EFE/ Mario Caicedo

    Este anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como “brillante”.

    Ante esta situación, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de la frontera con Venezuela aprovechando los ataques de Estados Unidos.

    Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de Estadso Unidos a Venezuela
    Tanques de guerra de Colombia se despliegan en la frontera con Venezuela. EFE/EFE/ Mario Caicedo

    Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2,219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, una guerrilla incluida por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.

    El ELN acusa desde hace meses a Estados Unidos de hacer “acciones intervencionistas” por el despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más