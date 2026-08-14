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    Reporte de víctimas

    Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto

    EFE
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    Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto
    Personas sacan un electrodoméstico de una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,4 en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

    La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

    El terremoto de magnitud 7.4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además un total de 3,975 heridos, 102,262 personas de 45,523 familias afectadas y 12,828 viviendas destruidas.

    La UNGRD detalló que la cifra de viviendas averiadas se redujo de 74,873 a 73,455 porque los equipos de ingeniería aún continúan haciendo una evaluación presencial del estado real de cada una de estas casas.

    Asimismo, 2,205 centros educativos presentan daños, 121 edificios colapsaron, 240 centros de salud fueron afectados, al igual que 44 puentes y 73 acueductos.

    El terremoto, el más fuerte del país en lo que va del siglo, afectó a 15 de 32 departamentos, en especial al Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, todos en el centro, oeste y suroeste del país.

    La UNGRD explicó que hay 426 municipios colombianos que sufrieron algún daño por el terremoto, lo que equivale al 38% de los 1,103 que componen el país.

    Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda) y Quindío (Chocó) son las ciudades que suman más fallecidos y heridos como consecuencia de la catástrofe.

    Las brigadas de búsqueda y rescate tanto nacionales como internacionales continúan trabajando a contrarreloj en las zonas afectadas y hasta el momento ya rescataron a 354 personas, según la UNGRD.

    EFE

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