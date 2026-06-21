Colombianos residentes en Panamá votan en segunda vuelta para elegir presidente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 26 mil colombianos inscritos en Panamá están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta presidencial, que enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los ciudadanos colombianos residentes en Panamá están convocados este domingo 21 de junio a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de Colombia, una jornada en la que se definirá al próximo mandatario del país sudamericano.

La elección enfrenta a Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, y al aspirante oficialista de izquierda, Iván Cepeda. Los votantes deberán escoger entre ambos candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia.

Unos 28,200 ciudadanos colombianos están habilitados para votar en Panamá. Foto Cortesía Consulado de Colombia

El cónsul general de Colombia en Ciudad de Panamá, José Antonio Soto, informó que el proceso electoral se llevará a cabo en el Hotel Plaza Paitilla INN y el proceso se lleva a cabo desde las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m.

Para esta jornada han habilitado 38 mesas de votación destinadas a los ciudadanos incluidos en el censo electoral.

Están habilitadas 38 mesas para que los ciudadanos de Colombia voten en Panamá. Cortesía Consulado de Colombia

De acuerdo con datos divulgados por el Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá, hay 26,204 cédulas inscritas para las elecciones presidenciales de 2026, frente a las 18,690 registradas en 2022, lo que representa un aumento de 40.2%.