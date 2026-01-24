Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó una donación del Comando Sur de Estados Unidos consistente en cuatro lanchas inflables semirrígidas al Ministerio de Seguridad Pública.

Además de Cabrera, en la ceremonia participaron el asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver, y el subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

Las embarcaciones, valoradas en 1.5 millones de dólares, permitirán mejorar la capacidad de vigilancia fluvial y portuaria de Panamá, así como reforzar la seguridad del Canal de Panamá, detalló la Embajada de Estados Unidos en Panamá a través de un comunicado.

Las embarcaciones están valoradas en $1.5 millones. Cortesía

“Estas embarcaciones brindan mayor velocidad, estabilidad y flexibilidad operativa para misiones marítimas. Entregadas en nombre del presidente [Donald] Trump, ampliarán las capacidades de vigilancia, interdicción y respuesta del servicio Aeronaval en las principales vías fluviales de Panamá y en los accesos al Canal”, dijo el embajador.

🇺🇸 AMERICA DELIVERS! On behalf of @POTUS and @SOUTHCOM, we joined @PatrickWeaverPA, @jmhumire, and @frankabregom to deliver 4 high-speed boats to @aeronavalpanama—direct follow-through on @SecWar’s April visit that expanded our security partnership. Valued at over $1.5M, these… — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) January 23, 2026

La donación fortalece “nuestra cooperación bilateral de seguridad ampliada y respalda los esfuerzos conjuntos para proteger el Canal de Panamá, proteger sus accesos, desarticular redes de narcotráfico y promover la estabilidad regional”, añadió el diplomático.