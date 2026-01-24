Panamá, 24 de enero del 2026

    RELACIÓN BILATERAL

    Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal

    Getzalette Reyes
    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó donación del Comando Sur de Estados Unidos de cuatro lanchas inflables semirrígidas al Servicio Nacional Aeronaval. Cortesía/Embajada de Estados Unidos en Panamá

    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó una donación del Comando Sur de Estados Unidos consistente en cuatro lanchas inflables semirrígidas al Ministerio de Seguridad Pública.

    Además de Cabrera, en la ceremonia participaron el asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver, y el subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

    Las embarcaciones, valoradas en 1.5 millones de dólares, permitirán mejorar la capacidad de vigilancia fluvial y portuaria de Panamá, así como reforzar la seguridad del Canal de Panamá, detalló la Embajada de Estados Unidos en Panamá a través de un comunicado.

    Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal
    Las embarcaciones están valoradas en $1.5 millones. Cortesía

    “Estas embarcaciones brindan mayor velocidad, estabilidad y flexibilidad operativa para misiones marítimas. Entregadas en nombre del presidente [Donald] Trump, ampliarán las capacidades de vigilancia, interdicción y respuesta del servicio Aeronaval en las principales vías fluviales de Panamá y en los accesos al Canal”, dijo el embajador.

    La donación fortalece “nuestra cooperación bilateral de seguridad ampliada y respalda los esfuerzos conjuntos para proteger el Canal de Panamá, proteger sus accesos, desarticular redes de narcotráfico y promover la estabilidad regional”, añadió el diplomático.

