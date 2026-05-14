Comienza en Pekín la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín tras los protocolos de bienvenida, en la jornada central de la visita de Estado del republicano a China.

Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán, en un encuentro al que Trump llega acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es recibido en el Palacio del Pueblo de Pekín, donde se reunirá con el mandatario chino Xi Jinping. Video: Cortesía pic.twitter.com/IoFh2RmHdR — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

Trump le recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, al inicio de su cumbre en Pekín, que ambos países van a “tener un fantástico futuro juntos” y reconoció: “cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto” de manera “muy rápida”.

Por su parte, Xi aseguró que “los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias”.

Xi indicó asimismo que ambos países “deben ser socios y no rivales” en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales.