Panamá, 14 de mayo del 2026

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    Reunión

    Comienza en Pekín la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump

    EFE
    Comienza en Pekín la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump
    El presidente chino Xi Jinping junto al presidente estadounidense Donald Trump durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China, EFE

    La cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín tras los protocolos de bienvenida, en la jornada central de la visita de Estado del republicano a China.

    Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán, en un encuentro al que Trump llega acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

    Trump le recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, al inicio de su cumbre en Pekín, que ambos países van a “tener un fantástico futuro juntos” y reconoció: “cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto” de manera “muy rápida”.

    Por su parte, Xi aseguró que “los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias”.

    Xi indicó asimismo que ambos países “deben ser socios y no rivales” en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales.

    EFE

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