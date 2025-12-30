Cómo el miedo a la deportación aumentó la cantidad de dinero que los hondureños en Estados Unidos envían a su país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Will Grant - Corresponsal en México, Centroamérica y Cuba desde Honduras

Durante más de un año, Elías Padilla estuvo ahorrando para viajar como inmigrante indocumentado de Honduras a Estados Unidos.

Como conductor de Uber en las congestionadas calles de la capital, Tegucigalpa, no le ha sido fácil ahorrar dinero. En los días malos, gana tan solo $12 en 12 horas.

Sin embargo, ahora sus planes están en suspenso.

Las imágenes de inmigrantes indocumentados en las principales ciudades de EE.UU. siendo arrastrados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con las muñecas sujetas con correas de plástico, han disuadido al menos a un posible inmigrante centroamericano de viajar al norte.

“Quiero mejorar mis condiciones de vida porque aquí ganamos muy poco”, explicó Elías mientras conducimos por la ciudad.

“Por ejemplo, un conductor de Uber en EE.UU. gana en una hora lo que yo ganaría en un día”, agregó.

Como la mayoría de los inmigrantes hondureños, Elías afirmó que el principal objetivo de llegar a EE.UU. sería enviar remesas a casa.

“Pero veo lo que está haciendo Trump y me lo ha hecho pensar dos veces”, admitió.

“Voy a esperar a ver qué trae el cambio de gobierno. Ojalá las cosas mejoren”, dijo, refiriéndose a las recientes elecciones presidenciales hondureñas.

Las redadas para detener a inmigrantes en situación irregular se han venido repitiendo en las ciudades de EE.UU. desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. / Getty Images

El cambio de actitud de Elías será, sin duda, una buena noticia para los artífices de las políticas migratorias del presidente Trump, incluyendo al zar fronterizo Tom Homan y al asesor de seguridad nacional Stephen Miller.

Además de expulsar a inmigrantes indocumentados de territorio estadounidense, las controvertidas operaciones del ICE en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis siempre tuvieron como objetivo disuadir a personas como Elías de siquiera intentar salir de Honduras.

Sin embargo, estas políticas han traído una ganancia inesperada a la economía hondureña: los miles de hondureños que viven indocumentados y de forma discreta en esas ciudades están enviando a casa más remesas que nunca.

Dado que muchos hondureños indocumentados comparten la sensación de una amenaza inminente o una fecha límite sobre su futuro, muchos intentan enviar cada dólar que les sobre a sus familias antes de que sea demasiado tarde.

Entre enero y octubre de este año, hubo un aumento del 26% en las remesas a Honduras en comparación con el mismo período del año anterior.

De hecho, aunque su número está disminuyendo en EE.UU., los hondureños aumentaron la cantidad que enviaban a casa de US$ 9.700 millones en todo 2024 a más de 10.100 millones tan solo en los primeros nueve meses de este año.

La BBC habló por teléfono con uno de ellos, Marcos (nombre ficticio), desde una importante ciudad estadounidense donde vive desde hace cinco años, trabajando en la construcción.

“La mayor parte del dinero que envío a casa es para que la familia cubra sus necesidades básicas, como la comida. Pero también para que puedan ahorrar algo para comprar un pequeño terreno donde podamos construir una casa o, quizás, un auto”, explicó.

El volumen de remesas enviado por los hondureños a sus familias en el país centroamericano es inédito. / Getty Images

Desde que Trump asumió el cargo, Marcos solo guarda lo mínimo necesario para el alquiler y la comida en EE.UU. Todo lo demás se va a Honduras, comentó.

Ha aumentado constantemente la cantidad que envía a su esposa y sus dos hijos en la capital hondureña, Tegucigalpa, “de 500 dólares al mes a más de 300 dólares a la semana”, dijo.

El constructor también intentó enviar aún más en diciembre para cubrir los gastos de Navidad.

“Es como una carrera contrarreloj” para enviar a casa lo máximo posible antes de verse atrapado en alguna de las redadas del ICE, aseveró Marcos.

“Solía pensar en traer a mi familia aquí. Ahora, con todo lo que está pasando con Trump y el ICE y tanto miedo en las calles, solo quiero asegurarme de que, si me detienen, haya algo de dinero ahorrado allá”, dijo.

En parte, añadió, también intenta prepararse para la eventualidad de su arresto, sabiendo que su familia no podrá contar con él para mantenerse si está en un centro de detención durante dos meses.

Los carteles mexicanos están siendo como su negocio de traficar personas no registra la misma actividad que años anteriores. / Getty Images

Otros perjudicados

Pero las políticas de Trump no solo están afectando a la economía formal a través de las remesas. La economía ilegal, a través del tráfico de personas, también se ha visto afectada.

Jimmy (nombre ficticio) es un excoyote o traficante de personas que accedió a hablar con la BBC en un lugar a las afueras de la capital. Durante 20 años se ganó la vida transportando personas a través de México, generalmente considerado el tramo más peligroso del viaje.

Se trata de una industria ilegal dirigida principalmente por grupos del crimen organizado mexicano y, aunque Jimmy afirmó no haber trabajado específicamente para ninguno de los principales cárteles, reconoció que operaba con su conocimiento y su aprobación.

Hoy, aseguró, los clientes potenciales están descubriendo que “el precio se ha duplicado, de US$ 12.000 a 13.000 dólares por persona a unos 25.000 a 30.000”.

“Sin embargo, la gente sigue entrando. Era mucho más con la aplicación CBP One (una vía legal de la era Biden para presentar solicitudes de asilo), pero quizás el 40% sigue consiguiendo su objetivo”, dijo.

Menos personas se van porque “no todos pueden pagar” los elevados costos, añadió.

Entre estos últimos está el conductor de Uber Elías Padilla.

Tras haber trabajado duro y vendido objetos personales para reunir los fondos, Elías simplemente no puede permitirse el riesgo de ser deportado poco después de llegar a EE.UU.

Aunque sabe que sus posibilidades de establecerse con éxito en EE.UU. han disminuido con Trump, Elías dijo que no le queda otra opción que esperar, ya sea a que acabe la actual ola de redadas de ICE o la presidencia de Trump.

Los migrantes centroamericanos han sido víctimas de todo tipo de políticas de mano dura a lo largo de los años, añadió, tanto por parte de los gobiernos regionales como de Washington.

Con el panorama económico en Honduras aún sombrío, Elías cree que hay pocas cosas que puedan frenar a la gente por mucho tiempo. Ni siquiera la actual represión.

“Trump solo ha pospuesto mis planes. No los ha cancelado”, zanjó.

