Cómo entender el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Valentina Oropeza - BBC News Mundo

El expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asistirán a la segunda audiencia del proceso judicial que afrontan en Estados Unidos el próximo jueves 26 de marzo, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El tema que ocupará al juez Alvin K. Hellerstein es la moción para desestimar el caso que presentaron los abogados de Maduro y Flores, quienes alegan que el Departamento del Tesoro interfiere en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de sus equipos legales.

“El gobierno de Venezuela, en virtud de sus leyes, tiene la obligación de sufragar los gastos de defensa del señor Maduro”, indica la moción presentada el 26 de febrero por el abogado del exmandatario, Barrick Pollack, ante el tribunal.

Pollack es un abogado estadounidense reconocido por sus habilidades como litigante y ha triunfado en casos de alta exposición pública, como la liberación de Julian Assange, el creador de Wikileaks.

Se especializa en delitos de cuello blanco, corrupción pública, seguridad nacional, derecho de la competencia, litigios civiles y recursos de apelación.

La moción que presentó ante el tribunal recuerda que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) concedió una licencia para autorizar a la defensa de Maduro el cobro de fondos provenientes de Caracas, pese a las sanciones del gobierno de EE.UU. contra las autoridades venezolanas.

“Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación alguna, la OFAC modificó posteriormente dicha licencia, de tal modo que ahora prohíbe la recepción de fondos para gastos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela”, indica el documento.

“Como consecuencia de ello, el sr. Maduro, quien carece de fondos propios para contratar asistencia legal, está siendo privado de su derecho constitucional a contar con un abogado de su elección”.

En respuesta a la moción, la Fiscalía se opuso a este argumento y negó que el derecho a la defensa de los acusados haya sido violentado.

Maduro y Flores en un evento oficial en Caracas. / AFP via Getty Images

“Ahora corresponde que el juez vea los argumentos presentados por los abogados defensores, vea los argumentos que presentó la Fiscalía, y con base en esos argumentos y en la ley (...) tome una decisión”, explicó en su canal de Youtube el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue de cerca el caso.

Maduro está acusado de los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Flores afronta los cargos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ambos se declararon no culpables el 5 de enero, durante la primera audiencia ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, dos días después de haber sido capturados en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Frente a la segunda audiencia preliminar del caso, la directora de la Clínica de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de Nueva York, Anna Cominsky, recuerda que los acusados tendrían acceso a defensores públicos si los abogados privados se retiran.

En esta entrevista, Cominsky le explica a BBC Mundo las fases del proceso judicial que afrontan Maduro y Flores, quienes permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La profesora Anna Cominsky dirige la Clínica de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de Nueva York. / Cortesía de Anna Cominsky

¿Cuáles son las fases del proceso judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York?

En un juicio de este tipo, una vez que el acusado es detenido y llevado ante el juez, hay una primera comparecencia y una lectura de cargos, que es lo que ocurrió en enero.

En ese momento se presenta la declaración de culpabilidad o inocencia. Luego hay un período bastante significativo entre esa comparecencia y el momento en que, si es que llega a haberlo, se celebra el juicio.

Todo lo que está ocurriendo ahora es lo que denominamos fase preliminar. Se plantearán diferentes cuestiones ante el tribunal, las partes acudirán para defender lo que quieren y el tribunal tomará una decisión.

Uno de los aspectos más importantes que ocurrirá en los próximos meses es lo que llamamos “descubrimiento” de las pruebas del caso (discovery phase).

El fiscal solicita que se facilite a Maduro las pruebas que tiene en su contra. Y en un caso como éste, (ese proceso) va a ser voluminoso y tomará bastante tiempo.

La siguiente etapa será lo que llamamos mociones previas al juicio, que es cuando el acusado solicita al tribunal que haga ciertas cosas, y también habrá mociones relacionadas con las pruebas.

Todo eso tiene que suceder antes incluso de que pensemos en fijar una fecha para el juicio.

¿Cuánto tiempo puede durar la fase de presentación de pruebas?

Una de las razones por las que llevará tiempo es porque, en primer lugar, se trata simplemente del proceso mecánico por el que el gobierno facilita las pruebas al acusado.

En un caso como éste, en el que la investigación se ha prolongado durante años, estamos hablando de una cantidad increíble de pruebas: declaraciones de testigos, documentos, videos… La Fiscalía debe proporcionar al acusado cualquier cosa que tenga y sea una prueba en el caso.

¿En qué formato lo proporcionarán? ¿Cómo se lo entregarán al acusado? Eso puede llevar un tiempo. Y luego la defensa tendrá la oportunidad de revisarlo todo y presentar argumentos sobre lo que ha recibido.

Ese intercambio de pruebas toma un tiempo y luego la revisión en sí lleva otro. La defensa necesitará bastante tiempo para revisar y llevar a cabo su propia investigación.

¿Se pueden estimar tiempos? ¿Seis meses, un año?

Sí, porque los abogados de Maduro y Flores aún no han visto las pruebas. Esto no implica que no tengan nada, pero lo que sabemos es que aún no las tienen, que el gobierno aún no ha proporcionado todas las pruebas.

Estamos en la primera fase y la defensa no ha tenido oportunidad de llevar a cabo ninguna investigación por su cuenta, algo que es habitual en Estados Unidos.

En otros países la defensa simplemente toma las pruebas que le da el gobierno y las revisa. Pero en Estados Unidos, los abogados defensores también llevamos a cabo nuestra propia investigación y buscamos nuestras propias pruebas.

Eso puede que haya empezado un poco, pero desde luego no ha terminado.

Barry Pollack encabeza el equipo de abogados defensores de Nicolás Maduro / Getty Images

¿Las condiciones en las que Maduro y Flores fueron detenidos influyen de alguna manera en el proceso? ¿Cómo puede afectar las decisiones del juez el hecho de que el presidente Donald Trump no reconozca la legitimidad de Maduro?

Va a depender de si ese tema se presenta ante el juez. En términos generales, los jueces no tienen en cuenta la política, eso no forma parte de su proceso de toma de decisiones. Pero eso no significa que un tema político no pueda llegar ante el juez. En ese caso tendría que tomar una decisión.

Puede que haya argumentos de los abogados defensores sobre si fue o no legal la detención y qué era o no era Maduro desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos en el momento de esa detención.

Esa podría ser una forma en la que este asunto llegue ante el juez.

¿Qué puede ocurrir con el alegato de que el derecho a la defensa de los acusados está siendo quebrantado porque la OFAC les impide el acceso a fondos de Venezuela para pagar sus abogados?

El fundamento de la moción de desestimación es una supuesta violación de los derechos constitucionales del señor Maduro en lo que respecta a su derecho a la asistencia de un abogado, recogido en la Sexta Enmienda.

Y el argumento que esgrimen es que dado que el gobierno de Estados Unidos no permite a la defensa de Maduro acceder a los fondos de Venezuela, este abogado no puede seguir en el caso porque el señor Maduro no dispone del dinero para pagarle.

Por lo tanto, el argumento es que el gobierno le está impidiendo contar con el abogado de su elección.

¿Cómo puede interpretar el juez esa moción?

Tiene básicamente tres opciones: la primera es conceder la moción de desestimación; la segunda es denegar la moción, simplemente decir que no y que (los acusados) se las apañen por su cuenta; o la tercera es que el tribunal proponga su propia solución, su propio recurso basándose en lo que se le ha presentado.

No sabemos cómo el juez decidirá manejar esto.

No me sorprendería que, como es habitual cuando se está ante el tribunal, surjan un par de cosas más ante el juez, porque todas las partes están allí y pueden plantear otras cuestiones.

Pero el tema principal ahora mismo es la moción que la defensa presentó con la solicitud de desestimar el caso.

Maduro y Flores se declararon no culpables en la primera audiencia en Nueva York. / Reuters

¿El argumento de que se está violando el derecho a la defensa de Maduro y Flores puede prosperar?

Creo que es extremadamente improbable que el tribunal desestime el caso. Ahora bien, podría suceder que el juez proponga una solución diferente. Si niega la moción, lo más probable es que el tribunal permita que su abogado actual renuncie a su defensa.

Si el señor Maduro no puede permitirse un abogado por su cuenta, el tribunal le asignará uno, así que la noticia que recibiremos es si Maduro va a tener un abogado de oficio o si va a conservar a su abogado actual.

¿Supone un cambio importante en la calidad de su defensa el hecho de que le asignen un abogado de oficio en lugar de uno privado?

Depende. Hay defensores públicos fenomenales y hay defensores públicos malos, igual que con los abogados privados. Si le asignan un abogado, aún no sabemos quién podría ser, así que podría tener un abogado excelente o no.

La cuestión realmente no es solo la calidad de quien le asignen para representarlo. Su argumento es que debería poder elegir quién es su abogado y que el gobierno está haciendo que no pueda tomar esa decisión.

¿Cuán excepcional es esta situación?

Empecemos por el hecho de que se trata de alguien que era el jefe de Estado de un país. Es un caso gigantesco y se ha investigado durante años y años.

Como sabemos, el señor Maduro fue traído a este país en circunstancias realmente inéditas, así que todo en su conjunto lo convierte en un caso muy singular.

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