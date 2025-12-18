Cómo es el fascinante cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar que visita nuestro Sistema Solar (y qué pistas nos da sobre el cosmos)

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alejandra Martins - BBC News Mundo

Es nuestro tercer visitante interestelar y desde que fue detectado en el cielo generó en el público todo tipo de especulaciones.

Debido al cierre del gobierno en Estados Unidos durante más de 40 días, la NASA no pudo informar o divulgar imágenes del misterioso objeto. En ese período se llegó a decir incluso que se trataba de una nave extraterrestre.

Finalmente, cuando acabó el cierre del gobierno a fines de noviembre, la NASA dio una conferencia de prensa y puso fin a los rumores.

“Tenemos muchas ganas de encontrar señales de vida en el universo”, declaró el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya. “Pero 3I/ATLAS es un cometa”.

A diferencia de los asteroides, los cometas están compuestos de hielo y polvo.

Cuando se acercan al Sol, el hielo y polvo comienzan a evaporarse y, visto con un telescopio, el cometa se ve borroso o tiene cola, explica la agencia espacial.

3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y de alguna manera fue expulsado al espacio interestelar.

Durante millones o incluso miles de millones de años se ha desplazado hasta que recientemente llegó a nuestro Sistema Solar.

“3I/ATLAS no es solo una ventana a otro sistema solar, es una ventana al pasado profundo, tan profundo que es anterior incluso a la formación de nuestra Tierra y nuestro Sol”, dijo Tom Statler, científico principal de la NASA para cuerpos pequeños del Sistema Solar.

En esta imagen del cometa 3I/ATLAS del 21 de julio, se ve un capullo de polvo en forma de lágrima que sale del núcleo de hielo sólido del cometa. / NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Procesamiento de la imagen: Joseph DePasquale (STScI)

¿Por qué se llama 3I/ATLAS?

La NASA señala que los cometas generalmente reciben el nombre de la persona o el equipo que lo descubre, en este caso el equipo de los sondeos de ATLAS.

El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS por sus siglas en inglés) financiado por la NASA y situado en Río Hurtado, Chile, fue el primero en reportar observaciones del cometa al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025.

La letra “I” en el nombre es por “interestelar”, lo que indica que este objeto vino desde afuera de nuestro Sistema Solar. Y el “3” se debe a que es el tercer objeto interestelar conocido.

‘Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primer objeto de este tipo y el segundo fue 2I/Borisov, avistado en 2019.

Los científicos saben que el cometa se originó fuera del Sistema Solar porque las observaciones de su trayectoria muestran que se está moviendo demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol y que sigue lo que se conoce como una trayectoria hiperbólica.

En otras palabras, agrega la NASA, su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Simplemente está pasando por nuestro sistema solar y continuará su viaje hacia el espacio interestelar, para nunca más ser visto de nuevo.

¿Es un peligro para la Tierra?

La NASA aclaró que no hay riesgo de que 3I/ATLAS choque con la Tierra.

Aunque la trayectoria del cometa lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a nuestro planeta.

En su punto más cercano, 3I/ATLAS seguirá estando muy lejos de la Tierra, a casi el doble de la distancia del Sol.

Eso ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de nuestro planeta.

Trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el Sistema Solar. El cometa hizo su aproximación más cercana al Sol en octubre de 2025. / NASA/JPL-Caltech

¿Cuán grande es y qué tan rápido se desplaza?

Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es 3I/ATLAS. Pero a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble, señalan que el diámetro de su núcleo no es de menos de 440 metros ni más de 5,6 km.

Cuando fue descubierto dentro de la órbita de Júpiter, el cometa viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora, según la NASA.

Desde entonces, 3I/ATLAS ha continuado en su trayectoria prevista. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó alcanzando los 246.000 kilómetros por hora en el perihelio, su aproximación más cercana al Sol.

Ahora, al alejarse del Sol, la velocidad del cometa está disminuyendo y, cuando abandone el Sistema Solar, viajará a la misma velocidad a la que entró.

¿Qué se sabe sobre su composición?

Los científicos afirman que 3I/ATLAS probablemente ha estado viajando por el espacio interestelar durante mucho tiempo.

Basándose en la velocidad a la que se desplazaba al entrar en el Sistema Solar, los científicos creen que el cometa se originó en un sistema planetario muy antiguo.

Hasta ahora, 3I/ATLAS se ha comportado exactamente como debería hacerlo un cometa al calentarse cerca del Sol, liberando agua y dióxido de carbono, pero también parece tener características únicas, según explica el sitio Space.com

Los investigadores detectaron por ejemplo una proporción de dióxido de carbono a agua mayor de lo habitual en comparación con los cometas típicos del Sistema Solar, así como gas inusualmente rico en níquel en comparación con el hierro.

El polvo alrededor del cometa también muestra propiedades atípicas, lo que sugiere que el tamaño de sus granos difiere del de otros cometas.

“Aún estamos aprendiendo sobre las preguntas que debemos plantearnos. Y esto, por supuesto, es el proceso científico en acción”, afirmó Statler.

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA observó el cometa interestelar 3I/ATLAS el 6 de agosto con su Espectrógrafo de Infrarrojo Cercano. / NASA/Telescopio Espacial James Webb

¿Cómo es posible observarlo?

Cuando fue descubierto, 3I/ATLAS estaba en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra, por lo que observarlo fue un desafío para la NASA.

La agencia espacial usó los instrumentos disponibles en más 20 misiones que trabajaron en conjunto para rastrear el cometa interestelar, cada uno con un punto de observación distinto.

Statler comparó el esfuerzo con ver un partido de béisbol desde diferentes asientos en el estadio, con los telescopios insignia y las naves espaciales más pequeñas intentando seguir el mismo objetivo en rápido movimiento.

“Todos tienen una cámara e intentan obtener una imagen de la pelota”, dijo. “Nadie tiene la vista perfecta y cada uno tiene una cámara diferente”.

En octubre de 2025 el cometa pasó detrás del Sol y ahora es nuevamente observable desde la Tierra.

La NASA informa que 3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y que permanecerá visible hasta la primavera boreal de 2026.

También es posible seguir al cometa en sitios como Eyes on the Solar System de la NASA, una simulación que muestra la ubicación actual de 3I/ATLAS, o The Sky Live.

