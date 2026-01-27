Cómo es la asombrosa Tumba 10, el hallazgo arqueológico ‘más relevante de la última década’ en México

Darío Brooks - BBC News Mundo

El hallazgo de una cripta funeraria en el sur de México ha sido catalogado como “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década” en el país.

Se trata de la Tumba 10 de Huitzo, una población al noroeste de la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, la cual data del año 600 d.C. y tiene un nivel de conservación e información arqueológica asombroso, según los expertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el descubrimiento se dio en 2025 gracias a una denuncia por saqueo de objetos arqueológicos en la localidad de San Pedro Huitzo.

“Es algo extraordinario, extraordinario, orgullo de los mexicanos, grandeza de México”, dijo con emoción Sheinbaum, al presentar un video del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con detalles de la tumba.

Y es que según mostró el INAH, la tumba destaca “por su riqueza arquitectónica y pictórica, que aporta información de alto valor sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión” de la cultura prehispánica zapoteca.

Esta civilización prehispánica tuvo varios periodos, entre el 500 a.C. y la llegada de los españoles a México, y dominó varios territorios entre los actuales estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz.

Una cabeza y otras figuras labradas en piedra en la Tumba 10 de Huitzo, Oaxaca / INAH

¿Qué encontraron en la tumba?

Los trabajos arqueológicos de los expertos del INAH indican que la tumba se edificó en el 600 d.C., en el periodo Clásico en el que los zapotecos tuvieron su mayor apogeo.

Se cree que el recinto fue construido con la intención de ser un espacio de ritual o veneración a sus ancestros.

“El hallazgo destaca por la presencia de elementos escultóricos y pintura mural, entre ellos representaciones simbólicas asociadas al poder y a la muerte, así como frisos y lápidas con inscripciones calendáricas, lo que lo sitúa entre los descubrimientos más significativos del patrimonio arqueológico nacional”, indicó el INAH en un comunicado.

En su entrada destaca la imagen de un búho esculpido en piedra que “hace alusión a la noche, la muerte y el poder”, según la cosmovisión de dicha cultura.

Debajo del pico del ave fue tallado el rostro de un señor al que posiblemente estuvo dedicada la tumba, aunque no hay detalles de quién podría haber sido.

La entrada está adornada con jambas (pilares de piedra) labradas con figuras femeninas y masculinas, quizás ancestros enterrados en la tumba.

Un búho labrado en piedra decora la entrada de la tumba. / INAH

“Las figuras de un hombre y de una mujer ataviados con tocados y artefactos en ambas manos, quizás los guardianes del lugar, aparecen labradas en las jambas”, detalló el INAH.

A continuación hay una antecámara que contiene un friso (una franja decorativa) sobre un dintel de diferentes lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos.

Y al fondo está la cámara funeraria, la cual tiene una “extraordinaria pintura mural, en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul” con imágenes de una procesión de personajes que llevan bolsas de copal, que es un incienso muy usado en los pueblos prehispánicos en rituales sagrados.

Caminan en una suerte de procesión hacia la entrada de la tumba.

Se cree que el hombre tallado en el pico del búho era el señor para el que edificaron la tumba. / INAH

Los arqueólogos también encontraron algunos fragmentos óseos que se están analizando para determinar su antigüedad y qué otra información pueden arrojar sobre el recinto funerario.

El mural es extraordinario, pero su estado es delicado debido a la presencia de raíces, insectos y por el efecto de los cambios abruptos en las condiciones ambientales que ha tenido a lo largo de los siglos.

“Se trata de un descubrimiento excepcional por su nivel de conservación y por lo que evidencia sobre la cultura zapoteca: su organización social, sus rituales funerarios y su cosmovisión, preservados en la arquitectura y en la pintura mural”, destacó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

“Una muestra contundente de la grandeza milenaria de México”, añadió

