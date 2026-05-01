Cómo la guerra en Irán influyó en el arresto de uno de los hombres más buscados de Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La guerra en Irán no solo alteró el equilibrio geopolítico en Medio Oriente, también ha dejado consecuencias inesperadas.

Una de ellas se materializó a mediados de abril en Dubái, donde las autoridades detuvieron a Daniel Kinahan, un ciudadano irlandés señalado durante años como una figura clave del crimen organizado internacional.

En abril de 2022, el gobierno de Estados Unidos le impuso sanciones tras identificarlo, junto a otros miembros de su familia, como uno de los líderes del llamado cartel Kinahan, una red vinculada al tráfico de drogas, armas y asesinatos.

Considerado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y agencias policiales europeas como uno de los criminales más influyentes de Europa, Kinahan también tenía vínculos con el mundo del deporte a través de MTK Global, su ya desaparecida empresa de representación, que llegó a trabajar con más de 100 boxeadores, entre ellos Tyson Fury y Carl Frampton.

El arresto fue llevado a cabo por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de mayor vigilancia en Medio Oriente, ante el temor de que redes criminales transnacionales aprovechen la inestabilidad derivada de la guerra en Irán.

Nicola Tallant, periodista de investigación especializada en crimen organizado, afirma que el arresto representa un duro golpe para los Kinahan y es muy significativo.

“Las autoridades han invertido mucho tiempo y recursos humanos para desmantelar el cartel de Kinahan y este es un gran logro”, le dice a BBC Mundo.

“Pero se trata de una organización muy grande, con muchísimo dinero, y no creo que la eliminación de una sola persona logre desmantelarla”, prosigue.

“Mi opinión es que hay personas ya preparadas para asumir la dirección del cartel. No van a rendirse ni desaparecer simplemente porque arrestaron a Daniel”.

La policía irlandesa afirmó en un comunicado que la detención representa una muestra de la importancia y “la necesidad de cooperación policial internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional”.

La operación se produjo después de que las autoridades irlandesas enviaran un expediente judicial a los EAU en el que detallaban los presuntos delitos de Kinahan y su papel dentro de una red criminal internacional.

A partir de ese documento, la Fiscalía de Dubái emitió una orden de arresto para iniciar los procedimientos legales previos a su extradición.

Kinahan fue detenido menos de 48 horas después de la emisión de la orden.

Según la policía irlandesa, el proceso se enmarca en el acuerdo bilateral de extradición entre Irlanda y Emiratos Árabes Unidos, considerado clave para este tipo de operaciones conjuntas.

Los Kinahan

La historia de los Kinahan y el tráfico de drogas se remonta a los años 80, cuando Christopher Kinahan, el padre de Daniel, ya estaba bien metido en el negocio.

En 1986, Christopher Kinahan fue arrestado por tráfico de heroína y condenado a seis años de prisión. Posteriormente, cumplió condenas más cortas en Irlanda, los Países Bajos y Bélgica.

Pero se cree que fue ampliando su red de contactos, creando lo que en los círculos policiales se llegó a conocer como el Grupo de Crimen Organizado Kinahan (KOCG).

Para 2010, la KOCG había centrado sus operaciones en Marbella, en el sur de España. Los hermanos Daniel y Christopher Jr. eran sospechosos de ayudar a su padre a dirigir el cartel familiar.

Y para ese entonces Daniel Kinahan ya era lo suficientemente conocido.

En 2012, además de Daniel, su padre Christopher y otros 6 miembros de la familia Kinahan fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Washington acusa al presunto cartel Kinahan de estar detrás de actividades ilegales en Irlanda, Reino Unido, España y los Emiratos Árabes Unidos.

La periodista Nicola Tallant, que ha investigado durante años a la familia Kinahan, explica que Daniel vivió en España hasta 2016, donde fundó la promotora de boxeo MGM y comenzó a proyectar una imagen de empresario legítimo.

Desde ese año, el grupo ha estado envuelto en una violenta disputa con la banda rival Hutch.

“Uno de los episodios más destacados fue el intento de asesinato en el Hotel Regency de Dublín, que desencadenó una gran respuesta policial en Irlanda”, señala.

Se cree que desde mediados de los 2010 hasta 2016 los Kinahan centraron sus operaciones en la ciudad española de Marbella. / Getty Images

En ese ataque murió tiroteado David Byrne, asociado a los Kinahan, y otras dos personas resultaron heridas. La disputa entre los Hutch y los Kinahan ha dejado al menos 18 muertos hasta la fecha.

Tallant añade que un intento previo de desmantelar la organización, la “Operación Shovel” en 2010 en España, fracasó debido a la lentitud del sistema judicial y a la sólida defensa legal del grupo.

Sin embargo, tras el tiroteo en el Hotel Regency en 2016, la cooperación policial europea cambió significativamente, y Países Bajos y Francia comenzaron a compartir inteligencia de forma más efectiva.

En Irlanda, las autoridades lograron desarticular gran parte de la estructura local, con unos 70 miembros encarcelados en pocos años por delitos como asesinato y blanqueo de dinero.

No obstante, la persecución de Kinahan se complicó cuando se trasladó a Dubái en 2016 junto a su hermano. El padre de ambos ya residía ahí.

En Dubái, Kinahan consolidó su posición integrándose en círculos empresariales y convirtiéndose en una figura influyente en el boxeo internacional.

Mientras tanto, las investigaciones internacionales continuaron intensificándose

Según investigaciones periodísticas y fuentes de inteligencia citadas en medios, el entorno del cartel Kinahan habría llegado a controlar una parte significativa del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

El Departamento del Tesoro también la describe como una “organización asesina”.

En 2022, Washington ofreció una recompensa de US$5 millones por información sobre cada uno de los presuntos líderes del cartel de Kinahan. / Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Nicola Tallant explica que el narcotráfico en Europa evolucionó desde centros tradicionales como Ámsterdam, que llegó a convertirse en el “supermercado de las drogas” gracias a su posición logística y actitud permisiva, y la Costa del Sol, marcada por la corrupción, su cercanía con Marruecos y la presencia de redes criminales internacionales.

Según Tallant, en los últimos años Dubái ha emergido como un nuevo refugio para grandes figuras del crimen organizado, atraídas por su estilo de vida, su concentración de riqueza y un entorno que, según afirma, ha permitido la llegada de capitales vinculados a actividades ilícitas hasta que intervienen órdenes judiciales internacionales.

“Dubái gira en torno al dinero y a estilos de vida hedonistas, y a una riqueza difícil de imaginar, y gran parte de esa riqueza proviene del crimen organizado. Muchos grupos se sienten bienvenidos en esa ciudad, no hay duda de ello”, asegura.

Sensibilidad geopolítica debido a la guerra de Irán

El clima de tensión regional debido a la guerra de Irán y la sensibilidad hacia las actividades vinculadas a ese país parecen haber jugado en contra de Daniel Kinahan.

Según diversas fuentes, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos comenzaron a actuar con más firmeza cuando salieron a la luz vínculos del supuesto cartel de Daniel Kinahan con redes asociadas a Irán, especialmente en actividades ilícitas como el comercio de petróleo evadiendo las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones iraníes.

Una investigación del sitio web de periodismo de investigación Bellingcat, con sede en Países Bajos, señala que personas vinculadas al entorno del cartel participaron en circuitos de transporte y comercialización de crudo sancionado.

En la misma línea, el diario británico The Times citó evaluaciones de seguridad según las cuales el cartel mantenía “vínculos con la inteligencia iraní, particularmente en el comercio ilícito de petróleo”.

Según el diario, esto habría incrementado la presión diplomática sobre los EAU y contribuido a que las autoridades del país árabe decidieran tomar acción.

En este contexto, la sensibilidad geopolítica en torno a la guerra de Irán y los ataques que este país ha estado llevando a cabo en los países del Golfo, habrían contribuido a que las autoridades emiratíes reforzaran su cooperación con Irlanda y actuaran en contra de figuras clave del grupo.

Según la periodista Nicola Tallant, el arresto de Kinahan se enmarca en un contexto más amplio que incluye el conflicto en Irán y presuntos vínculos del cartel con actores como Hezbolá.

Tallant apunta a informes de que el grupo habría facilitado transporte e inversiones vinculadas al narcotráfico para financiar actividades de estas organizaciones y lo describe como un trasfondo geopolítico que ha acompañado la investigación.

El caso pone de relieve cómo los conflictos internacionales pueden intensificar la presión sobre redes delictivas.

Para el gobierno irlandés, el arresto representa un avance significativo en su lucha contra el crimen organizado y un ejemplo de la creciente importancia de la colaboración internacional en materia de seguridad.

Con información adicional del periodista Darragh MacIntyre.

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