Cómo logra Putin mantener la lealtad de los oligarcas rusos a pesar de las millonarias sanciones de Occidente

Durante la guerra con Ucrania, el número de multimillonarios en Rusia alcanzó un máximo histórico.

Sin embargo, en los 25 años que Vladimir Putin lleva en el poder, los ricos y poderosos del país, conocidos como oligarcas, han perdido casi toda su influencia política.

Las dos son buenas noticias para el presidente ruso.

Las sanciones occidentales no han logrado convertir a los multimillonarios en sus opositores, por el contrario, sus políticas de recompensa y castigo los han transformado en aliados que no hacen mucho ruido.

El exmultimillonario bancario Oleg Tinkov sabe exactamente cómo funcionan los castigos.

Al día siguiente de que criticara la guerra como “una locura” en una publicación de Instagram, los directivos de su empresa fueron contactados por el Kremlin. Les informaron que su banco, Tinkoff, el segundo más grande de Rusia en aquel momento, sería nacionalizado a menos que se cortaran todos los vínculos con su fundador.

“No pude negociar el precio”, dijo Tinkov al New York Times.

“Era un rehén: solo te queda aceptar lo que te ofrezcan. Yo no podía negociar”.

En una semana, una empresa vinculada a Vladimir Potanin, actualmente el quinto empresario más rico de Rusia, proveedor de níquel para motores de aviones de combate, anunció la compra del banco. Según Tinkov, se vendió por tan solo el 3% de su valor real.

Al final, Tinkov perdió casi US$9.000 millones de su fortuna y tuvo que abandonar Rusia.

Oleg Tinkov perdió miles de millones y abandonó Rusia tras criticar la guerra contra Ucrania / Chris Graythen/Getty Images

Esto dista mucho de cómo eran las cosas antes de que Putin asumiera la presidencia.

En los años posteriores a la desintegración de la Unión Soviética, algunos rusos se enriquecieron enormemente al apoderarse de grandes empresas que antes pertenecían al Estado y al aprovechar las oportunidades del naciente capitalismo de su país.

Su nueva riqueza les proporcionó influencia y poder durante un período de agitación política, y empezaron a conocerse como oligarcas.

‘No vi en él al futuro tirano codicioso’

El oligarca más poderoso de Rusia, Boris Berezovsky, afirmó haber orquestado el ascenso de Putin a la presidencia en el año 2000, y años después pidió perdón por ello:

“No vi en él al futuro tirano codicioso y usurpador, al hombre que pisotearía la libertad y frenaría el desarrollo de Rusia”, escribió en 2012.

Puede que Berezovsky haya exagerado su papel, pero los oligarcas rusos sin duda eran capaces de mover los hilos en las más altas esferas del poder.

Poco más de un año después de su disculpa, Berezovsky fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas mientras estaba en el exilio en Reino Unido.

Para entonces, la oligarquía rusa también había quedado completamente destruida.

Boris Berezovsky se exilió en Reino Unido, donde más tarde murió en circunstancias misteriosas en 2013. / Hulton Archive/Getty Images

Así que, cuando Putin reunió a los hombres más ricos de Rusia en el Kremlin, horas después de ordenar la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, poco pudieron hacer para oponerse, a pesar de saber que sus fortunas estaban a punto de sufrir un duro golpe.

“Espero que, en estas nuevas condiciones, trabajemos juntos igual de bien y con la misma eficacia”, les dijo.

Un periodista presente en la reunión describió a los multimillonarios reunidos como “pálidos y deprimidos”.

Los preparativos para la invasión fueron muy malos para los multimillonarios rusos, al igual que sus consecuencias inmediatas.

Según la revista Forbes, hasta abril de 2022, su número se redujo de 117 a 83 debido a la guerra, las sanciones y la depreciación del rublo. En conjunto, perdieron US$263.000 millones, es decir, el 27% de la riqueza de cada uno en promedio.

Pero los años siguientes demostraron que se obtendrían inmensos beneficios al formar parte de la economía de guerra de Putin.

El desmesurado gasto en la guerra impulsó un crecimiento económico de más del 4% anual en Rusia en 2023 y 2024. Esto benefició incluso a aquellos ultrarricos rusos que no ganaban miles de millones directamente de los contratos de defensa.

Suministro al ejército

En 2024, más de la mitad de los multimillonarios rusos participaron en el suministro al ejército o se beneficiaron de la invasión, afirma Giacomo Tognini, del equipo de Riqueza de Forbes.

“Eso sin contar a quienes no están directamente involucrados, pero que necesitan algún tipo de relación con el Kremlin. Y creo que es justo decir que cualquiera que dirija un negocio en Rusia necesita tener relación con el gobierno”, declaró a la BBC.

Este año se registró el mayor número de multimillonarios en Rusia en la lista de Forbes: 140. Su patrimonio colectivo -unos US$580.000 millones- se situó a tan solo a US$3.000 millones del máximo histórico registrado el año anterior a la invasión.

Pero aunque Putin permitió que sus leales se beneficien, también castigó sistemáticamente a quienes se han negado a acatar las normas.

Los rusos recuerdan perfectamente lo que le ocurrió al magnate petrolero Mijaíl Jodorkovski.

Tras llegar a ser el hombre más rico de Rusia, pasó 10 años en prisión tras fundar en 2001 una organización prodemocracia.

Mijail Jodorkovski era el hombre más rico de Rusia, pero fue enviado a prisión y su compañía petrolera, Yukos, fue nacionalizada. / AFP

Desde la invasión, casi todos los megaricos de Rusia han permanecido en silencio, y los pocos que se han opuesto públicamente han tenido que abandonar su país y gran parte de su riqueza.

Los hombres más ricos de Rusia son claramente clave para el esfuerzo bélico de Putin, y muchos de ellos, incluidos los 37 empresarios convocados al Kremlin el 24 de febrero de 2022, han sido objeto de sanciones occidentales.

Pero si Occidente quería empobrecerlos y volverse contra el Kremlin, ha fracasado, dada la continua riqueza y la ausencia de disidencia entre los multimillonarios rusos.

Si alguno de ellos hubiera considerado desertar a Occidente con sus miles de millones, las sanciones lo hicieron imposible.

“Lo que hizo Occidente provocó que los multimillonarios rusos se unieran en torno a la bandera”, afirma Alexander Kolyandr, del Centro de Análisis Político Europeo (CEPA).

“No había absolutamente ningún plan, ninguna idea, ningún camino claro para que ninguno de ellos abandonara el barco. Se sancionaron activos, se congelaron cuentas, se incautaron propiedades. Todo eso ayudó a Putin a movilizar a los multimillonarios, sus activos y su dinero, y a utilizarlo para apoyar la economía de guerra rusa”, declara a la BBC.

El éxodo de empresas extranjeras tras la invasión de Ucrania creó un vacío que rápidamente llenaron empresarios afines al Kremlin, a quienes se les permitió comprar activos muy lucrativos a bajo precio.

Esto creó un nuevo “ejército de leales, influyentes y activos”, argumenta Alexandra Prokopenko, del Centro Carnegie Rusia Eurasia.

“Su bienestar futuro depende de la continua confrontación entre Rusia y Occidente”, mientras que su mayor temor es el regreso del anterior propietario, afirma.

Solo en 2024, 11 nuevos multimillonarios surgieron en Rusia de esta manera, según Giacomo Tognini.

Putin ha mantenido un firme control sobre los principales dirigentes del país, a pesar de la guerra y las sanciones occidentales (y en algunos aspectos gracias a ellas).

