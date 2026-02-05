Cómo un inocente cohete meteorológico noruego estuvo a punto de desatar una guerra nuclear

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante poco más de una hora en un gélido día de invierno el 25 de enero de 1995, el mundo tuvo un escalofriante roce con la peor de las pesadillas de la Guerra Fría.

Una tarde de miércoles común y corriente, los técnicos militares de turno en las estaciones de radar del norte de Rusia detectaron una señal preocupante en sus pantallas.

Un cohete había sido lanzado desde algún lugar de la costa noruega y ascendía rápidamente. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Era una amenaza? Después de todo, mucha gente asumía que ese tipo de tensiones nucleares se había disipado con la caída del Muro de Berlín.

Para quienes monitoreban el cielo, las implicaciones eran terribles. Sabían que un misil disparado desde un submarino estadounidense en esas aguas podría enviar ocho ojivas nucleares a Moscú en 15 minutos.

El mensaje se transmitió urgentemente a través de la cadena de mando al presidente ruso Boris Yeltsin.

Yeltsin se convirtió en el primer líder mundial en activar un “maletín nuclear”, un estuche que contiene las instrucciones y la tecnología para detonar bombas nucleares.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados con armas nucleares han operado una política de disuasión, basada en la idea de que si los Estados beligerantes lanzan grandes ataques nucleares, eso conducirá a una destrucción mutua asegurada.

En ese tenso momento, Yeltsin y sus asesores tuvieron que decidir urgentemente si tomaban represalias.

Como todos sabemos ahora, esta alarmante cadena de acontecimientos no terminó en catástrofe.

A pesar de la tensión, la historia terminó como un tema ligero al final del noticiero de esa noche acompañado de la canción de humor negro de Tom Lehrer “We Will All Go Together When We Go” (Todos partiremos juntos cuando nos vayamos... todos impregnados por un resplandor incandescente").

Jeremy Paxman, presentador del programa Newsnight de la BBC, dijo: “Antes de irnos, debemos informar que hoy no se desató una guerra nuclear, a pesar de los esfuerzos de una agencia de noticias rusa. A las 13:46, comenzaron a llegar informes que citaban a la agencia de noticias moscovita Interfax, afirmando que Rusia había derribado un misil”.

“Los periodistas, pensando que estaban a punto de disfrutar de un Armagedón en primera fila, llamaron inmediatamente al Ministerio de Defensa. Un portavoz, conmovido pero firme, afirmó con valentía: ‘Estoy seguro de que los británicos no han disparado ningún misil contra Rusia’. Un portavoz del Pentágono no se enteró, y declaró: ‘Lo único que tenemos son informes de informes’”.

Los mercados de divisas mundiales se tambalearon, mientras políticos, jefes militares y periodistas pasaron una hora frenética buscando información.

A las 14:52 GMT, quienes estaban al tanto de la posible crisis pudieron respirar de nuevo.

Interfax corrigió su informe para indicar que, aunque el sistema de alerta temprana ruso había registrado el lanzamiento de un misil, este había impactado en territorio noruego. Más tarde, un funcionario de defensa en Noruega confirmó que el lanzamiento se realizó en paz.

Formaba parte de un programa rutinario de investigación científica en una base de lanzamiento de cohetes civiles y su objetivo era recopilar información sobre el singular fenómeno meteorológico conocido como aurora boreal.

El cohete iba a recopilar información sobre la aurora boreal. / Getty Images

El cohete aterrizó, según lo previsto, en el mar cerca de la remota isla ártica de Spitzbergen, muy lejos del espacio aéreo ruso.

Horas después de que se conociera la falsedad del informe, fuentes anónimas de defensa rusas declararon a Interfax que era “demasiado pronto para determinar” si el lanzamiento tenía como objetivo probar su sistema de radar de alerta temprana.

Rusia había sido prudente sobre sus capacidades de defensa aérea desde 1987, cuando el adolescente de Alemania occidental Mathias Rust logró volar más de 750km atravesando todos los escudos defensivos soviéticos en un avión monomotor para aterrizar a las puertas del Kremlin.

Para entonces, la Guerra Fría había terminado, pero esto era una señal de que algunos funcionarios rusos seguían preocupados por una amenaza nuclear.

“Me aterroricé al enterarme de la atención que recibió nuestro lanzamiento rutinario”, declaró el científico noruego Kolbjørn Adolfsen, quien se encontraba en una reunión cuando comenzaron a llegar las llamadas telefónicas de pánico.

Lo más extraño fue que, semanas antes, Noruega ya había informado a Moscú sobre el planeado lanzamiento.

Adolfsen sugirió que los rusos podrían haber reaccionado porque era la primera vez que un cohete de la aurora boreal se elevaba a una trayectoria balística tan alta, alcanzando una altitud de 1.457 kilómetros.

Sin embargo, afirmó que no debería haber sido una sorpresa. “El 14 de diciembre se envió un mensaje a través del Ministerio de Asuntos Exteriores a todas las naciones implicadas informando que realizaríamos el lanzamiento”, declaró.

Pero por alguna razón, esa advertencia nunca llegó a las oficinas correspondientes. Fue un recordatorio aleccionador de cómo un solo mensaje perdido podía tener consecuencias potencialmente catastróficas.

Semanas antes, Noruega había informado a Moscú sobre el planeado lanzamiento. / Getty Images

Desde los albores de la era nuclear, ha habido más casi accidentes de los que uno quisiera recordar.

No se trata solo de grandes acontecimientos como la crisis de los misiles de Cuba de 1962, que probablemente fue lo más cerca que estuvo la Guerra Fría de convertirse en una guerra nuclear total entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

En 2020, BBC Future informó sobre cómo se han desencadenado falsas alarmas por todo tipo de factores, desde la migración de cisnes y la Luna hasta fallos informáticos y el clima espacial.

En 1958, un avión arrojó accidentalmente una bomba nuclear en el huerto de una familia, afortunadamente solo matando a sus gallinas. En 1966, dos aviones militares estadounidenses se estrellaron sobre un remoto pueblo español; uno de ellos transportaba cuatro armas nucleares.

En 2010, la Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió brevemente contacto con 50 misiles, lo que impidió detectar o detener un lanzamiento automático.

Momento peligroso

En aquel entonces, muchos en Rusia desestimaron el anuncio de Yeltsin de que había usado el maletín nuclear por primera vez, calificándolo de bravuconería, con la intención de desviar la atención de la guerra en Chechenia.

“De hecho, ayer usé por primera vez mi maletín ‘negro’ con el botón que siempre llevo conmigo”, declaró a la agencia de noticias Interfax al día siguiente.

“Quizás alguien decidió ponernos a prueba, porque los medios de comunicación dicen constantemente que nuestro ejército es débil”, añadió.

El informe de Newsnight sobre el susto del cohete noruego puede haber sido frívolo, pero las opiniones varían sobre la magnitud del incidente.

Para un exfuncionario de la CIA, fue “el momento más peligroso de la era de los misiles nucleares”.

El asesor militar Peter Pry escribió: “Nunca antes un líder de alguna potencia nuclear había abierto en serio su equivalente ruso al ‘maletín nuclear’, en una situación en la que se percibía una amenaza real y donde era posible tomar la decisión inmediata de desatar el Armagedón”.

Sin embargo, el investigador de desarme nuclear de la ONU, Pavel Podvig, declaró: “Si tuviera que clasificar estos casos… probablemente le daría un tres sobre diez. Hubo incidentes mucho más graves durante la Guerra Fría”.

Incluso sugirió que el escenario del maletín nuclear podría haber sido escenificado para Yeltsin al día siguiente.

El experto nuclear ruso, Vladimir Dvorkin, afirmó que la alerta noruega no había supuesto ningún peligro, “ninguno en absoluto”.

En 1998 le dijo al Washington Post: “Incluso cuando un sistema de alerta da una señal sobre un ataque masivo, nadie va a tomar una decisión, ni siquiera un líder irracional se alarma por el disparo de un misil. Creo que es una alarma vacía”.

Cinco días después del incidente, los boletines de radio de la BBC informaron que Rusia había atribuido la alerta a un “malentendido” que no debía repetirse.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que los noruegos habían actuado según el procedimiento habitual y que no debía haber mala voluntad hacia ellos.

Aunque se evitó el desastre, sigue siendo alarmante que un cohete meteorológico inofensivo pudiera causar tal pánico.

