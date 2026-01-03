Con casco y chaleco antibalas, aparece Diosdado Cabello, ministro del interior de Venezuela, tras los bombardeos en Caracas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, al tachar de “criminal y terrorista” el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano.

Cabello, apareció en la madrugada de esta sábado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañado por milicianos vestidos de negro, con uniformes militares y armamento largo, tras lo que calificó como un “ataque criminal y terrorista contra Venezuela”.

El ministro, quien vestía casco y chaleco antibalas, informó que las autoridades realizaron una evaluación de los daños ocasionados por el ataque, el cual —según afirmó— estuvo dirigido “contra el pueblo venezolano, el suelo patrio y las instalaciones eléctricas”, así como contra zonas habitadas por civiles.

Indicó que “las fuerzas militares, policiales y el pueblo están desplegados” para garantizar la seguridad en Caracas y en otras regiones del país.

Reaparece Diosdado Cabello, ministro del interior de Venezuela, tras los ataques y bombardeos. "Bombas cayendo en edificios en lugares civiles", asegura. https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/XM0gTnIyli — La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2026

Durante su intervención, el funcionario llamó a la calma y pidió no caer en provocaciones. “Que nadie caiga en la desesperación ni le facilite las cosas al enemigo invasor”, expresó, al tiempo que exhortó a la población a “confiar en el liderazgo político y militar” del Gobierno y en las directrices del presidente Nicolás Maduro.

Aseguró que “el país está en completa calma”, pese a los daños reportados.

Cabello también dirigió un mensaje a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales, a quienes pidió pronunciarse sobre lo ocurrido.

“Bombas están cayendo en edificios y lugares habitados por civiles”, afirmó, y advirtió que “el silencio de los organismos internacionales los haría cómplices” de lo que calificó como una agresión.