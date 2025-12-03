Con el 70 % escrutado, Nasralla va afianzando su liderato en las elecciones de Honduras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró este martes sacar una ventaja de más de 10,000 votos a su rival Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump, después de reanudarse el conteo de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras.

Con el 70 % escrutado, Nasralla acumula 893.718 votos (40.16 %) frente a Asfura, que obtiene 883.639 sufragios (39.70 %), lo que hace una diferencia de algo más de 10,000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional.

A distancia se mantiene la candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, con 424,498 votos (19.07 %), después de que en la víspera asegurase que aún no daba por “perdidas” las elecciones y denunciara una presunta manipulación sobre los resultados preliminares.

Saca ventaja a Asfura, respaldado por Trump

Hasta la reactivación del conteo de votos esta tarde, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche electoral con apenas unos 500 votos por encima de Nasralla, lo que evidenciaba un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia.

Ahora el abanderado del Partido Liberal toma una mayor ventaja frente a su contrincante, que cuenta con el respaldo público del presidente estadounidense, quien a escasos días de los comicios del 30 de noviembre solicitó al electorado votar por Asfura, al calificarlo como “el verdadero amigo de la libertad en Honduras”.

Estos resultados, aún preliminares a falta de escrutar el cien por ciento de las actas, parecen poner fin a la incertidumbre que reinaba en Honduras las últimas 24 horas, tras unas fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados preliminares.

Nasralla indicó la tarde de este martes que la diferencia de votos aumentaría en las próximas horas y pronosticó que el miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría declararlo “presidente electo” de Honduras.

El candidato a la Presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, habla durante la presentación de la copia de las actas de votación este martes, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/STR

La liberación de Hernández marca la jornada

Los hondureños amanecieron este martes, además de sin un ganador claro en las elecciones, con la noticia de la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), en Estados Unidos gracias a un indulto de Trump apenas un año después de ser condenado a más de cuatro décadas por narcotráfico.

“Él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de (Joe) Biden, y mucha gente en Honduras me pidió que lo hiciera, y lo hice. Me siento muy bien por ello”, declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El exmandatario hondureño permanece en paradero desconocido y no se sabe si regresará a Honduras, donde aún enfrenta investigaciones y su perdón ha levantado polémicas en el Gobierno.

Concretamente, el titular del Parlamento de Honduras, Luis Redondo, del oficialista Partido Libre, consideró que ese perdón envía un “mensaje devastador” a operadores de justicia y resulta contradictorio en la lucha internacional contra el narcotráfico.

Emocionada se encontraba por su parte la esposa del expresidente, Ana García, que confirmó que Hernández “volvió a ser un hombre libre” y agradeció por ello al mandatario estadounidense por “un día que jamás” olvidarán.

El domingo, más de 6.5 millones de hondureños estaban habilitados para elegir al presidente que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.