Panamá, 29 de mayo del 2026

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    Reporte del The New York Times.

    Concluye la reunión de Trump en la Casa Blanca sin un acuerdo con Irán

    EFE
    Concluye la reunión de Trump en la Casa Blanca sin un acuerdo con Irán
    La capital iraní, Teherán, vive en calma en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra. EFE

    La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una “decisión final” sobre Irán concluyó sin ningún acuerdo, informa el diario The New York Times.

    La reunión duró cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó al periódico un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

    El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.

    Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca “para tomar una decisión final” sobre Irán.

    En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

    La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

    EFE

    Agencia de noticias


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