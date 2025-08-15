Panamá, 16 de agosto del 2025

    Encuentro en Alaska

    Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo sobre Ucrania

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), y el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

    Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue “extremadamente productiva”, pero “no hemos llegado” a la meta.

    “Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

    Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT).

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente ruso, Vladimir Putin, posan para los medios de comunicación. EFE

    Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

    EFE

    Agencia de noticias

