Concursos, revistas de moda y reclutadores: las estrategias que contempló Jeffrey Epstein para atraer jóvenes y menores en Brasil

Millones de nuevos documentos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, publicados el 30 de enero, ofrecen pistas sobre una posible actividad e intereses del empresario en Brasil.

Los documentos citan testimonios que afirman que tenía una conexión en Brasil con un “agente” que le conseguía niñas menores de edad cuando se encontraba en el país por motivos de trabajo.

También mencionan que al menos cuatro jovenes brasileñas, incluidas adolescentes, supuestamente fueron llevadas para él a una fiesta en una de sus casas en Estados Unidos.

BBC News Brasil reveló en diciembre que una de las víctimas de Epstein afirmó que al menos 50 mujeres brasileñas estaban en su mansión.

También hay conversaciones por correo electrónico sobre la idea de crear un concurso de belleza para atraer a jóvenes brasileñas y el interés en adquirir una revista de moda para atraer modelos.

En total, BBC News Brasil identificó aproximadamente 4.000 menciones del país en los documentos hasta la fecha, incluyendo intercambios de correos electrónicos y mensajes entre Epstein y amigos y socios, identificadores en fotos y artículos periodísticos sobre el país.

En los últimos días el informe mostró, por ejemplo, elogios al expresidente Bolsonaro y menciones a Lula.

Ser mencionado o tener la imagen de alguien incluida en los archivos publicados por el gobierno estadounidense no implica necesariamente un delito.

La “agente madre” en Brasil

Una declaración ante un tribunal de Florida en junio de 2010, que figura entre los documentos publicados por el gobierno estadounidense, afirma que Jeffrey Epstein viajó a Brasil para hablar con clientes y que, mientras estaba en el país, tuvo contacto con una mujer que le suministraba jovenes para prostitución, incluidas menores de edad.

Extracto del testimonio de una ex empleada de una agencia de modelos que menciona a una "agente madre" en Brasil / US Department of Justice

El nombre de la persona que proporcionó la información está censurado, pero a lo largo de su testimonio afirma que trabajó para Jean-Luc Brunel, exagente de modelos francés y conocido colaborador de Epstein.

Brunel fue acusado de trata de mujeres y fue encontrado muerto en prisión en París, Francia, en 2022.

Había estado detenido desde el inicio de una investigación formal tras ser acusado de acoso sexual y violación de mujeres jóvenes de entre 15 y 18 años en Francia. Negó las acusaciones.

Una exempleada de la agencia de modelos alegó en su testimonio que la empresa no era rentable, que contaba con el apoyo de Epstein y que creía que el financiero solo estaba interesado en la empresa por las chicas, incluidas algunas menores de edad.

En su testimonio menciona que Brunel llevó a cuatro chicas brasileñas a la casa de Epstein para una fiesta y que al menos dos de ellas eran menores de edad, de entre 13 y 15 años.

Según este testimonio, fue Epstein quien pagó las visas de las chicas para que pudieran entrar a Estados Unidos.

Las jovencitas fueron supuestamente presentadas a Brunel por una “muy buena amiga” suya en Brasil, a quien se refiere como su “agente madre”. Su nombre no se menciona.

El documento también afirma que Brunel tenía contacto con una mujer que podía conseguirles prostitutas a él y a Epstein en Brasil “siempre que lo necesitaran”.

La testigo también afirma que era difícil obtener información en Brasil y sugiere que pudo haber habido pagos a cambio de silencio.

“Cinco mil dólares en Brasil es mucho dinero. Se podría comprar una casa”.

Y continúa en otro fragmento: “Jeffrey Epstein tiene todo el dinero que tiene; podría silenciar a todos”.

Las visitas de Jean-Luc Brunel a Brasil son bien conocidas. Varios informes publicados en los últimos meses, incluidos los de BBC News Brasil, muestran que estuvo en el país buscando modelos.

Extracto del documento / US Department of State

Discusión vía correo electrónico sobre la creación de un concurso de modelos “pueblerinas” en Brasil para atraer a chicas jóvenes

Un extracto de un correo electrónico de 2016 menciona la idea de crear un concurso de belleza en Brasil, con miles de modelos a disposición de Epstein. / US Department of State

En otro intercambio de correos electrónicos, en 2016, Epstein comenta con otra persona la idea de comprar una agencia de modelos en Brasil.

“No estoy seguro de si esto sería viable sin alguien que la gestione y en quien puedas confiar plenamente, pero te lo paso por si te interesa”, dice el interlocutor.

En otro mensaje, afirma: “No estoy seguro de que quieras ser el propietario total de ninguna agencia, a menos que encuentres algún otro incentivo para que las personas clave que gestionan el negocio sigan ahí. Supongo que te interesa más tener acceso a... [emoji de una chica rubia]”.

El remitente también menciona la posibilidad de organizar un concurso de modelos en Brasil.

“Esto implicaría pagar al organizador, y luego él buscaría patrocinadores y recorrerían el país en busca de posibles modelos. ¿Te interesaría? Así conseguirías chicas más jóvenes que estén menos cansadas de la industria de la moda. Caras nuevas, básicamente. Así que esa es otra opción”.

El concurso involucraría a miles de chicas y una inversión de US$500.000.

“Básicamente, recorren el país y aparecen muchas chicas. Así descubrieron a la mayoría de las mejores modelos brasileñas que triunfaron en Nueva York”.

Según este mensaje enviado a Epstein, “esto implicaría tener acceso a todas las chicas, con las que se podría decidir qué hacer”.

El interlocutor luego afirma: “Básicamente, se podría llevar a estas chicas a cualquier lugar de EE.UU. (hay una agencia brasileña que gestiona visas estadounidenses), o a París o al Caribe”.

Volviendo a referirse a la opción de adquirir una de estas agencias, considera:

“Sería una buena inversión si se quisiera construir una marca ya establecida y, por supuesto, muchas oportunidades de conocer modelos. Pero creo que no es el mismo acceso directo que en el concurso, donde las chicas son mayoritariamente chicas pueblerinas y no modelos con experiencia”.

Interés en comprar una revista de moda en Brasil para atraer mujeres

Otra conversación, que se extendió a lo largo de una serie de correos electrónicos en agosto de 2016, se centró en el interés de un socio de Epstein en comprar una revista de moda con él en Brasil.

“Se vende una revista de moda brasileña. Si podemos comprarla a bajo precio, ¿te gustaría comprarla con nosotros? Todos los castings se pueden hacer en Nueva York, así que fácilmente podrías tener de 20 a 30 chicas aspirando a la portada cada mes. Es solo una idea...”.

La idea, según las conversaciones, sería utilizar la publicación para atraer modelos.

Epstein muestra interés inicial y el hombre busca más información. La conversación muestra que consideró hacer una oferta de US$200.000 por el 25% de las acciones de la revista.

La negociación se estancó en diciembre cuando surgieron dudas sobre si el acuerdo sería poco rentable. “Mantente alejado”, sugirió Epstein según los mensajes.

El hombre entonces se lamenta.

“Grrrr... piensa en todas las chicas que tendría... bueno, lo dejaré pasar... quizás compre Brasil por unos cientos de miles; eso garantizaría un flujo constante de mujeres.” (El término exacto que usó es más explícito).

En otra conversación, en 2017, este mismo hombre le dice a Epstein que consiguió un mejor trato: en lugar de comprar la revista, supuestamente pagó al editor de una revista (“Tengo a la editorial brasileña local en mi bolsillo”).

“Así que, cada vez que quiero que fotografíen a una chica, simplemente le doy unos miles. Es mucho más barato así... de todos modos no sería rentable”, dijo, según mensajes que aparecen en archivos publicados por el gobierno estadounidense.

