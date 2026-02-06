Panamá, 06 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUICIO

    Condenan a Uber a pagar 8.5 millones de dólares en caso de agresión sexual de un conductor

    EFE
    Condenan a Uber a pagar 8.5 millones de dólares en caso de agresión sexual de un conductor
    Fotografía de archivo de la compañía de transporte Uber en San Francisco en Estados Unidos. EFE/EPA

    Un jurado federal ordenó este jueves a Uber a pagar 8.5 millones de dólares, tras declarar a la empresa de transporte compartido responsable en una demanda de una pasajera que fue agredida sexualmente cuando usó el servicio en Arizona, Estados Unidos.

    Esta es la primera vez que Uber es declarada culpable y sentenciada a pagar por su responsabilidad en un asalto sexual en Estados Unidos, lo que podría influir en miles de casos similares contra la tecnológica.

    La demanda fue presentada por Jaylynn Dean, quien afirmó haber sido violada por un conductor de Uber cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol y regresaba a su hotel en noviembre de 2023 en Tempe (Arizona).

    Los abogados de Dean, citados por el periódico Arizona’s Family, argumentaron en el juicio que Uber se promocionaba como un servicio seguro para mujeres que habían bebido alcohol, a pesar de la serie de quejas y sus propios datos que este grupo demográfico era, de hecho, el que corría mayor riesgo de sufrir asaltos sexuales.

    También argumentaron que Uber no corroboró los antecedentes criminales del conductor ni en Estados Unidos ni en su país de origen.

    Para el momento del asalto la empresa tampoco ofrecía mujeres conductoras como una opción de servicio ni grabaciones de video o audio durante el viaje.

    Por su parte, la compañía argumentó que Uber no era responsable ya que los conductores no son sus empleados sino contratistas independientes.

    Uber acusó a la mujer de consentir las relaciones sexuales, a pesar que el conductor admitió que la mujer estaba demasiado ebria para dar su consentimiento.

    La empresa despidió al conductor por sostener relaciones sexuales cuando realizaba un viaje, algo que está prohibido.

    El jurado, compuesto por nueve personas que deliberaron por cerca de tres días, encontró responsable a Uber de uno de los tres cargos de los que fue acusado.

    La compañía enfrenta miles de demandas similares. En julio de 2022, unas 550 mujeres estadounidenses presentaron en California una demanda contra la empresa de transporte compartido Uber por haber sido agredidas por los conductores cuando se encontraban en el interior de vehículos contratados a través de la plataforma.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más