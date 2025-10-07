Confirman dos víctimas mortales tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó este martes por la noche que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio en la calle de las Hileras, a escasos metros de la plaza de Ópera, en el corazón de Madrid.

El alcalde afirmó que la búsqueda de los otros dos desaparecidos por el derrumbe es una “tarea compleja”. En el suceso, ocurrido a primera hora de la tarde, tres obreros resultaron también heridos. En el momento del derrumbe unas cuarenta personas trabajaban en la obra.

Almeida precisó que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han encontrado el cadáver de una de las cuatro personas desaparecidas, un varón, y están a la espera de que llegue el juez para poder hacer el levantamiento formal del cadáver y realizar todas las pruebas.

Los bomberos también localizaron ya a otra persona bajo los escombros y en estos momentos están desescombrando para poder llegar a esta persona, que todavía no se sabe con certeza si es un hombre o una mujer, según el alcalde.

Y todavía faltan dos personas desaparecidas que aún no han encontrado dentro del edificio.

Almeida explicó que el dispositivo está formado por bomberos y la Policía Municipal que está operando con drones y cuenta con la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación con la grúa para poder desescombrar lo más rápidamente posible, pero es “una tarea durísima”.

Los bomberos trabajan en gran medida manualmente, es decir, están acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados.

“Es una tarea compleja, difícil, en la cual también hemos contado en este caso con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados para descubrir los lugares donde están las personas desaparecidas”, detalló el regidor.

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, aseguró que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas que se haya producido el derrumbe del forjado de la sexta planta, que ha producido que a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja, donde estaba una de las personas que todavía no ha sido localizada.

“Se va a seguir trabajando incansablemente hasta que se encuentre a las dos personas que todavía siguen desaparecidas que presumiblemente están en el edificio”, aseveró el alcalde, quien reconoció el “extraordinario” trabajo de los bomberos, “en unas circunstancias difíciles, en un edificio que se está apuntalando y que tiene una estructura también que hay que vigilar permanentemente para que no se produzca otro derrumbe”.

Al ser preguntado si hay esperanzas de encontrar a las dos personas desparecidas con vida, admitió que es complicado.