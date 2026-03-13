Confirman la muerte de 6 militares estadounidenses tras la caída de un avión cistena en Irak

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Claire Keenan - BBC News; Jaroslav Lukiv - BBC News

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó la muerte de los seis tripulantes de un avión cisterna militar estadounidense tras estrellarse en el oeste de Irak.

Inicialmente, la autoridad estadounidense había informado que se había localizado a cuatro de los tripulantes fallecidos.

Ni fuego enemigo ni fuego amigo tuvieron nada que ver con la pérdida del avión KC-135 el jueves, dijo el Centcom.

La nave participaba en las operaciones estadounidenses en curso contra Irán y era uno de los dos aviones implicados en el incidente. El segundo aterrizó sin problemas.

Estos aviones, fabricados por Boeing, son capaces de reabastecer de combustible a otros aviones en vuelo y suelen desempeñar un papel fundamental en las operaciones militares estadounidenses.

Se utilizaron ampliamente en la primera Guerra del Golfo para ampliar el alcance de los aviones de combate y los bombarderos.

El Centcom informó de que el incidente tuvo lugar alrededor de las 14:00 ET (19:00 GMT) del jueves y que las circunstancias de lo ocurrido estaban siendo investigadas.

El mando militar estadounidense añadió que las identidades de los fallecidos no se darían a conocer hasta pasadas 24 horas, para poder notificar a sus familiares.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó en una rueda de prensa el viernes que el avión se había estrellado “mientras la tripulación se encontraba en una misión de combate”.

El secretario de Defensa de EUA, Pete Hegseth, elogió a los miembros de la tripulación del avión calificándolos de “héroes estadounidenses”, y subrayó que su “sacrificio no hará más que reforzar nuestro compromiso con esta misión”.

Unos bombarderos B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, equipados con municiones de ataque directo conjunto. / Getty Images

El Centcom había informado anteriormente que el avión volaba sobre espacio aéreo amigo, pero se trata de una región de Irak donde operan milicias proiraníes.

El ejército iraní afirmó en la televisión estatal que un grupo aliado había atacado el avión con un misil.

Lo ocurrido eleva a 13 el número oficial de bajas militares estadounidenses en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó hace quince días.

El ejército estadounidense ha perdido al menos cuatro aviones durante la guerra actual.

A principios de este mes, tres F-15 fueron derribados en “un aparente incidente de fuego amigo” sobre Kuwait, según informaron las autoridades. Los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse sin sufrir daños.

El KC-135 suele tener una tripulación compuesta, como mínimo, por un piloto, un copiloto y un operador de la pértiga, responsable de controlar el brazo de reabastecimiento del avión.

Boeing fabricó el KC-135 Stratotanker para el ejército estadounidense en la década de 1950 y principios de la de 1960.

Ha sido la columna vertebral de la flota de reabastecimiento aéreo del ejército estadounidense y permite a los aviones de combate llevar a cabo misiones más largas sin necesidad de aterrizar.

Nuevos ataques y nuevas víctimas

Por otra parte, el ejército francés anunció el viernes que un dron había matado a un soldado francés e hirió a otros seis en una base militar kurda del norte de Irak el 12 de marzo.

Según la información oficial, los soldados se encontraban “llevando a cabo ejercicios de entrenamiento para varias unidades iraquíes en apoyo de la lucha contra el terrorismo”.

También el viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que habían lanzado “una oleada de ataques a gran escala contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en todo Teherán”.

Posteriormente se informó de explosiones en la capital iraní y sus alrededores.

El jueves, Estados Unidos suavizó las sanciones a otros países que compran petróleo ruso y a los buques que ya lo transportan en el mar, con el fin de mitigar el impacto económico de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril el jueves, mientras que los mercados bursátiles cayeron después de que otros tres buques de carga fueran atacados en el Golfo y el nuevo líder supremo de Irán prometiera seguir bloqueando la principal vía marítima.