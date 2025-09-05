Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Tropas

    Congresista afirma que el despliegue de Estados Unidos en Puerto Rico ‘envía una señal’ a Maduro

    EFE
    Aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Foto U.S. Navy Javier Reyes

    El congresista estadounidense Carlos Giménez afirmó este viernes que el despliegue de diez aviones de combate F-35 de Estados Unidos en una base aérea de Puerto Rico envía “una señal muy clara” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensión militar entre ambos países.

    Estados Unidos despliega diez cazas en Puerto Rico en medio de la escalada de tensión con Venezuela

    El legislador republicano, miembro del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, señaló que la acción ocurre después de que “ayer el Gobierno ilegítimo de Venezuela voló un par de (cazas) F-16” sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham, lo que consideró “un acto muy provocador”.

    “Pienso que al mandar diez F-35 a Puerto Rico para darles protección manda una señal muy clara a Maduro de no hacerlo de nuevo, así que apoyo la política del presidente (Donald Trump)”, expresó en un video Giménez, representante federal del sur de Florida y uno de los mayores críticos de Maduro en el Congreso.

    El legislador, nacido en Cuba, confirmó los reportes de la prensa sobre el envío de 10 aviones estadounidenses a Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

    Giménez recordó que el hecho ocurre después de que el Departamento de Defensa denunció el jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron sobre un destructor estadounidense que navegaba en aguas internacionales caribeñas, lo que el Pentágono calificó como una “maniobra provocativa”.

    Este sería un nuevo paso de Estados Unidos en su guerra contra los carteles tras el “ataque letal” esta semana a una lancha en el mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno de Maduro.

    “Estos narcoterristas han estado matando estadounidenses por años. Ya es tiempo de que tomemos algo de acción para detener sus actividades y su tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, manifestó ahora el legislador.

    Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles de su país.

    EFE

    Agencia de noticias


