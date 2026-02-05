Conmoción en Canadá por el arresto de siete policías acusados de trabajar para criminales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía de Canadá anunció este jueves el arresto de siete agentes en activo del cuerpo policial de Toronto, la ciudad más poblada del país, a los que acusó de trabajar para organizaciones criminales y estar implicados en tráfico de drogas.

Las autoridades también arrestaron a una octava persona, un agente ya jubilado, en un caso que expertos policiales han dicho no tiene precedentes en el país y parece sacado de la serie de televisión The Sopranos, sobre una familia mafiosa en Estados Unidos.

En una rueda de prensa, la Policía explicó que durante siete meses investigó a partir de junio de 2025 una trama criminal relacionada con intentos de asesinato, extorsión, tiroteos, robos y tráfico de drogas vinculada con elementos mafiosos del sector de las grúas de remolque de vehículos.

La investigación descubrió que varios agentes de la Policía de Toronto trabajaban para organizaciones criminales y que proporcionaron información confidencial, como la identidad y el domicilio de un agente de prisiones que sufrió varios intentos de asesinato.

El jefe de la Policía de Toronto, Myron Demkiw, dijo que el caso es especialmente grave por la implicación de los agentes del cuerpo.

“Ningún rincón de la sociedad es inmune al alcance del crimen organizado. Pero cuando el crimen organizado penetra en el Servicio de Policía de Toronto, el daño va más allá de las irregularidades inmediatas”, afirmó.

Demkiw reconoció que los arrestos han sacudido los cimientos de la Policía de Toronto, uno de los principales cuerpos policiales del país, con más de 8,000 agentes, y se comprometió a seguir investigando para descubrir posibles vínculos con otros policías y otros departamentos de Policía.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, declaró por su parte que los agentes que sean condenados “se merecen ser arrojados a la cárcel” y apoyó formar una comisión independiente que revise las prácticas de contratación, el acceso a bases de datos policiales y otros aspectos del funcionamiento del Servicio de Policía de Toronto.