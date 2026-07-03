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    Desastre natural

    Conoce aquí los tableros y mapas interactivos para seguir la emergencia en Venezuela

    Redacción de La Prensa
    Conoce aquí los tableros y mapas interactivos para seguir la emergencia en Venezuela
    Personas observan edificios colapsados por los terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

    La Prensa pone a disposición de sus lectores una recopilación de dashboards y mapas interactivos sobre los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Las herramientas, desarrolladas por Esri Venezuela, permiten consultar información sobre daños, zonas afectadas y servicios de atención.

    Mapa interactivo del antes y el despúes de Venezuela luego de los terremotos de 7.2 y 7.5. Esri Venezuela DRP.

    Los recursos incluyen reportes de edificios afectados, monitoreo sísmico, ubicación de centros de salud, seguimiento de personas afectadas, análisis geológicos y comparativas visuales del antes y después de las áreas impactadas.

    La plataforma también integra formularios para reportar daños, solicitar insumos de emergencia y registrar inspecciones técnicas de edificaciones.

    Crédito: Esri Venezuela DRP

    Según la información disponible, los tableros se actualizan conforme se incorporan nuevos datos de organismos y equipos de respuesta.

    Redacción de La Prensa

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