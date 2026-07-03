Conoce aquí los tableros y mapas interactivos para seguir la emergencia en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Prensa pone a disposición de sus lectores una recopilación de dashboards y mapas interactivos sobre los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Las herramientas, desarrolladas por Esri Venezuela, permiten consultar información sobre daños, zonas afectadas y servicios de atención.

Mapa interactivo del antes y el despúes de Venezuela luego de los terremotos de 7.2 y 7.5. Esri Venezuela DRP.

Los recursos incluyen reportes de edificios afectados, monitoreo sísmico, ubicación de centros de salud, seguimiento de personas afectadas, análisis geológicos y comparativas visuales del antes y después de las áreas impactadas.

La plataforma también integra formularios para reportar daños, solicitar insumos de emergencia y registrar inspecciones técnicas de edificaciones.

Crédito: Esri Venezuela DRP

Según la información disponible, los tableros se actualizan conforme se incorporan nuevos datos de organismos y equipos de respuesta.