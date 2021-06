Consumo de opioides arrasa con la fuerza laboral de Estados Unidos

Antes de la pandemia de la Covid-19 ya había una epidemia de drogas en Estados Unidos. Su imparable número de víctimas agregó un récord de 90,722 muertes por sobredosis durante el año hasta noviembre de 2020, un número sombrío que se oscurecía aún más por las víctimas del coronavirus que recientemente superaron las 600,000, según datos federales publicados el miércoles.

A medida que el virus paralizaba al país, la crisis de las drogas se extendió a partes donde no habían llegado, agravada por la recesión y la pérdida de millones de puestos de trabajo. No solo cerraron tiendas y restaurantes: los servicios de apoyo se trasladaron en línea, las clínicas para pacientes hospitalizados cerraron y las clínicas móviles fueron retiradas. Sin apoyo, muchos estadounidenses recayeron y algunos otros recurrieron a las drogas por primera vez.

Antes de la pandemia, el desempleo en Estados Unidos alcanzó un mínimo de medio siglo de 3,5%. Hoy en día, el país sigue con casi 8 millones de empleos menos. La Administración del presidente Joe Biden busca el pleno empleo, pero ese objetivo resultará abrumador a medida que las empresas se enfrenten a una fuerza laboral cada vez más adicta.

Ronald Armstrong, un consumidor de heroína recuperado de 57 años y consejero, se ha topado caras nuevas cuando reparte agujas limpias en Washington. A lo largo de Good Hope Road y en los campamentos del centro hay personas cada vez más jóvenes y muchas otras que nunca antes habían comprado drogas.

“El inicio de la pandemia agravó la situación e hizo que fuera más fácil decir, ‘Es el momento correcto’”, dijo Armstrong. “’'Porque no tengo que trabajar, no hay nadie contratando de todos modos’. Esa falsa realidad de ‘Tan pronto como abran la ciudad, voy a conseguirme un trabajo’. Eso no va a suceder”.

Los opioides están detrás de aproximadamente tres cuartas partes de las sobredosis, según los datos del miércoles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus sigles en inglés) de Estados Unidos.

Washington se encontraba entre las regiones más mortíferas, con un aumento de 50% en las muertes. Parte del impacto es visible, como los crecientes grupos de tiendas de campaña en el centro de la ciudad donde ocurren muchas de estas, un espectáculo tan común que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo ha mencionado varias veces este año.

Sin embargo, gran parte de la devastación en la capital es vista solo por personas que la caminan a diario, como Armstrong, a pesar de que ofrece una advertencia temprana de grietas en la economía en general.

El consumo de drogas en Estados Unidos está estrechamente vinculado a la economía. La crisis de los opioides le costó a los estadounidenses más de 2.5 billones de dólares entre 2015 y 2018, según el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Es también una de las razones que explican la escasa participación de los hombres en el mercado laboral.

En su presupuesto fiscal de 2022, Biden propuso más de 10,000 millones de dólares para combatir la epidemia de opioides, incluidos fondos para tratamientos médicos y programas de rehabilitación.