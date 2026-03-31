Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Impacto económico

    Corea del Sur prevé decreto económico de emergencia en caso de escalada en Oriente Medio

    EFE
    Corea del Sur prevé decreto económico de emergencia en caso de escalada en Oriente Medio
    Lee Jae-Myung (centro), presidente actual de Corea del Sur. EFE

    El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, planteó este martes la posibilidad de imponer un decreto económico de emergencia en caso de que se agrave el conflicto en Oriente Medio, ante la gran dependencia de Corea del Sur de los insumos energéticos de la región.

    “En caso de emergencia, también podríamos utilizar el decreto económico de emergencia estipulado en la Constitución”, dijo el mandatario en una reunión del gabinete en Seúl.

    El mecanismo mencionado por Lee permite al Ejecutivo adoptar medidas económicas urgentes en tiempos de crisis sin aprobación parlamentaria, mientras su última aplicación se remonta a una reforma financiera de 1993.

    “Dada nuestra elevada dependencia externa y la significativa dependencia en Oriente Medio para el suministro de energía, se requieren inspecciones aún más exhaustivas y medidas de emergencia meticulosas”, agregó Lee.

    Corea del Sur importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y cerca del 20 % de su gas natural licuado (GNL) de la región.

    En ese sentido, el mandatario advirtió de la necesidad de reforzar el control sobre materias primas clave “como la solución de urea, el helio y el aluminio”, indicando que “deben gestionarse estrictamente a niveles equivalentes a los de los suministros en tiempos de guerra”.

    Las declaraciones se producen en un contexto de creciente incertidumbre sobre los mercados energéticos globales, con subidas del precio del crudo y riesgos en las cadenas de suministro por bloqueos en el estrecho de Ormuz.

    Hasta ahora, Corea del Sur ha adoptado diversas medidas para mitigar el impacto de la crisis, entre ellas la ampliación de las reducciones temporales al impuesto de los combustibles y la puesta en marcha, desde este martes, de un sistema temporal de ‘swap’ de reservas de crudo con refinerías, que deberán compensar los volúmenes en el futuro con suministros alternativos.

    Asimismo, el Gobierno ha propuesto un “presupuesto suplementario para superar la crisis de la guerra en Oriente Medio”, de unos 26.2 billones de wones (17,080 millones de dólares). El oficialismo y la principal oposición acordaron la víspera en aprobarlo para el 10 de abril.

    EFE

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