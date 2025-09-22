Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Corte de Ecuador acepta evaluar referendo convocado por Noboa sobre Asamblea Constituyente

    EFE
    Daniel Noboa, presidente de Ecuador. EFE

    La Corte Constitucional de Ecuador aceptó este domingo admitir a trámite la evaluación sobre la legalidad del referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente a iniciativa del presidente Daniel Noboa, tras determinar que la vía propuesta por el mandatario es la correcta para redactar una nueva Constitución.

    Tras este primer dictamen, que fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el alto tribunal empezará a realizar un control de constitucionalidad de los considerandos, de la pregunta y del estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente propuestos por el presidente en un decreto emitido por segunda vez este sábado, tal como lo señala la normativa.

    Una vez que la Corte realice este análisis y emita un dictamen favorable, el CNE recién tendrá luz verde para incluir la pregunta en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre.

