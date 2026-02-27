Costa Rica fortalece la atención primaria en salud para enfrentar retos epidemiológicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Costa Rica lanzó una estrategia para fortalecer su red primaria de salud, que es la base del sistema público del país, con el fin de brindar una atención más oportuna y así mejorar la calidad de vida de la población y hacer frente a los retos que plantea la nueva realidad epidemiológica y demográfica.

“En 1993 la atención primaria se traslada del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y eso impactó para que tuviésemos los indicadores que tenemos, pero no evolucionamos paralelamente acorde a los cambios poblacionales que trajeron un mayor número de adultos mayores y enfermedades que caracterizan a esa población como la hipertensión y la diabetes”, dijo a EFE el gerente médico de la CCSS, Alexander Sánchez.

Sánchez explicó que “el perfil de la pirámide poblacional y el perfil epidemiológico nunca se tuvieron en cuenta en los cambios que teníamos que realizar en la atención primaria en salud”, algo que la nueva Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención busca resolver.

La iniciativa, que se comenzará a implementar en julio próximo, se divide en tres líneas: promoción y prevención; cobertura y calidad, y tiene como gran meta prevenir y atender enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares y la diabetes lo antes posible en las comunidades y así descongestionar los hospitales.

La estrategia comprende la conformación de un equipo multidisciplinario por cada área de salud en las que está dividido el país, el cual estará integrado por profesionales en medicina, enfermería, promoción de la salud y educación física, quienes tendrán la misión de promover estilos de vida saludables en comunidades y centros de trabajo.

En una etapa piloto el programa abarcará 298 nuevas plazas para profesionales en 15 áreas de salud, la cual se evaluará al finalizar un año de implementación, con el objetivo de avanzar hacia la universalización de la iniciativa en todo el país.

En materia de cobertura se abrirán cupos para médicos generales y enfermeros especialistas en obstetricia, en psiquiatría y epidemiología, y en cuanto a la línea de calidad, una de las acciones es brindar en las áreas de salud de las comunidades recetas para medicamentos que antes solo indicaban médicos especialistas de los hospitales grandes.

“Queremos que el modelo de salud regrese para lo que fue concebido. El 80 % de la resolutividad de nuestros pacientes debe ser en el primer nivel para que nuestros hospitales se concentren en resolver las cosas altamente complejas”, afirmó Sánchez.

Según los datos de la CCSS, los costarricenses tienen una esperanza de vida de 81 años, la tasa de fecundidad ha bajado drásticamente en las últimas décadas a un número menor a dos hijos por mujer, la mortalidad por enfermedades transmisibles es del 5 %, pero la población adulta con al menos una enfermedad crónica es de un 55 %.

Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes solo son superadas por las infecciones respiratorias como las principales causas de atención en los centros de salud del país.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Costa Rica, Alfonso Tenorio, dijo a EFE que el país es un ejemplo en la región por su sistema de salud y que la iniciativa para fortalecer la atención primaria le permitirá afrontar desafíos como la alta prevalencia de hipertensión, diabetes y obesidad.

“Estamos muy complacidos porque este es un modelo que queremos compartir con el resto de la región de las Américas”, expresó.