Cristina Fernández continuará hospitalizada por complicaciones tras apendicitis

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) continuará ingresada en un hospital de Buenos Aires sin fecha de regreso a su hogar, donde cumple prisión domiciliaria, en medio de una lenta recuperación de las complicaciones derivadas de una apendicitis, informó este viernes el Sanatorio Otamendi, donde fue intervenida el sábado pasado.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, expresó el comunicado difundido por la clínica hospitalaria.

El íleo es una parálisis temporal del intestino, una complicación postoperatoria común, pero que según el comunicado del Sanatorio Otamendi obliga a la exmandataria a una dieta líquida, sin poder ingerir alimentos sólidos.

Fernández pasó la Navidad ingresada tras ser diagnosticada a través de una tomografía computada de abdomen.

Según informó el centro médico, permanecerá en la institución “hasta la resolución del cuadro”.

Fernández fue trasladada el sábado al hospital por recomendación médica ante un agudo dolor abdominal, en lo que constituyó su primera salida desde junio pasado, cuando comenzó a cumplir en su domicilio una condena de seis años de prisión.

La exmandataria, de 72 años, fue ingresada y luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la condena debió recibir una autorización judicial.

La condena contra Fernández quedó firme el 17 de junio de este año tras la ratificación de la sentencia en el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner.

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.