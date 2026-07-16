Cronología de la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El triunfo de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 volvió a poner en el centro de la conversación una disputa que trasciende el fútbol. Tras el partido disputado en Atlanta, los jugadores argentinos celebraron en la cancha con una pancarta que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que provocó el reclamo formal del Reino Unido ante la FIFA para que investigue el episodio.

Aquí, repasamos el origen, el recorrido y las distintas etapas de un conflicto territorial que enfrentó a Argentina y Reino Unido, desde los primeros reclamos de soberanía hasta la guerra de 1982.

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas, o Falklan islands como se conoce en el Reino Unido, se remonta a más de cinco siglos y está marcada por exploraciones, asentamientos europeos, cambios de administración y reclamos territoriales que aún permanecen sin resolver.

Aunque el conflicto alcanzó su punto más conocido con la guerra de 1982, las diferencias entre Argentina y el Reino Unido tienen sus raíces en la época de los descubrimientos y la expansión colonial.

De los primeros avistamientos a los asentamientos europeos

Diversas teorías sostienen que las islas pudieron haber sido visitadas hace unos 10,000 años por pueblos originarios de la Patagonia o Tierra del Fuego, aunque no existen registros escritos.

Durante los siglos XV y XVI surgieron distintos reclamos sobre el descubrimiento del archipiélago. España fundamentó parte de su reclamación en el Tratado de Tordesillas de 1494, mientras que otras versiones atribuyen avistamientos a Américo Vespucio, expediciones portuguesas y a Esteban Gómez, integrante de la expedición de Fernando de Magallanes.

Según The Dictionary of Falklands Biography, escrito por Graham Pascoe, el primer descubrimiento ampliamente reconocido por ambas partes corresponde al navegante holandés Sebald van de Weert, quien avistó las islas en 1600. Décadas después, en 1690, el capitán británico John Strong realizó el primer desembarco documentado y bautizó el estrecho entre las dos principales islas como Falkland Sound, nombre del que posteriormente derivaría “Falkland Islands”.

Francia, España y Gran Bretaña disputan el archipiélago

Durante el siglo XVIII comenzaron los primeros asentamientos permanentes.

En 1764, el explorador francés Antoine de Bougainville fundó Port Louis en la isla Soledad. Un año después, el comodoro británico John Byron reclamó la isla Gran Malvina para la Corona británica y, en 1766, el Reino Unido estableció el asentamiento de Port Egmont.

Ese mismo año, Francia acordó transferir su colonia a España, que asumió formalmente el control en 1767 y rebautizó el establecimiento como Puerto de Soledad, incorporándolo a la jurisdicción del Virreinato de Buenos Aires.

Las tensiones aumentaron en 1770 cuando fuerzas españolas expulsaron a los británicos de Port Egmont. Un año más tarde, ambas potencias alcanzaron un acuerdo que permitió el restablecimiento del asentamiento británico, aunque España dejó constancia de que no renunciaba a sus derechos de soberanía.

En 1774, el Reino Unido abandonó voluntariamente Port Egmont por razones económicas y estratégicas, dejando una placa en la que mantenía su reclamación territorial. Desde entonces y hasta 1811, España administró de forma exclusiva las islas.

La independencia argentina y la reocupación británica

Según Lawrence Freedman en The Official History of the Falklands Campaign, en 1811 España retiró su guarnición debido a los conflictos derivados de las guerras napoleónicas, dejando las islas sin población permanente durante aproximadamente una década.

Tras declarar su independencia el 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata sostuvieron que heredaban los derechos territoriales españoles sobre las islas.

Acta de Independencia de las Provincias-Unidas en Sud-América, redactada en castellano, quechua y Aymara.

En noviembre de 1820, el coronel Daniel Jewett izó por primera vez la bandera de las Provincias Unidas en Puerto de Soledad. Posteriormente, el 10 de junio de 1829, Buenos Aires designó a Luis Vernet como gobernador político y militar del archipiélago, decisión que fue rechazada formalmente por el Reino Unido.

Las tensiones aumentaron en 1831, cuando el buque estadounidense USS Lexington destruyó las instalaciones de Puerto de Soledad como represalia por la incautación de embarcaciones pesqueras estadounidenses ordenada por Vernet.

Un año después, Juan Mestivier fue nombrado comandante interino, pero murió durante un motín protagonizado por integrantes de la propia guarnición.

El regreso del control británico

El 2 de enero de 1833 llegó a Puerto Soledad el buque británico HMS Clio. Al día siguiente, el capitán John James Onslow ordenó reemplazar la bandera argentina por la británica y comunicó a las autoridades locales que el Reino Unido retomaba el control del territorio.

Las fuerzas argentinas se retiraron sin enfrentamiento armado debido a la superioridad militar británica.

En 1834 se designó un oficial naval para administrar el asentamiento y, en 1842, Richard Moody fue nombrado primer gobernador civil británico. Tres años más tarde, en 1845, las islas pasaron a constituirse formalmente como una Colonia de la Corona británica, con una administración permanente.

La disputa en los siglos XX y XXI

Ese mismo año de 1845, la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en territorio continental argentino, pasó con el tiempo a convertirse en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional y es frecuentemente vinculada por Argentina con su reclamo sobre las Malvinas.

En 1849, Argentina y el Reino Unido firmaron la Convención Arana-Southern, que restableció las relaciones diplomáticas tras los bloqueos anglo-franceses del Río de la Plata. Sin embargo, el tratado no resolvió la controversia sobre la soberanía del archipiélago y ambas partes mantienen interpretaciones diferentes sobre su alcance.

Convención Arana - Southern entre la Confederación Argentina y Reino Unido 1849. Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas

Entre 1884 y 1885, el Reino Unido consolidó la administración colonial mediante nuevas estructuras de gobierno y la designación de un gobernador residente.

Tras la creación de las Naciones Unidas en 1945, la disputa comenzó a abordarse en el ámbito internacional. Un año después, en 1946, las Malvinas fueron incluidas por la ONU en la lista de Territorios No Autónomos administrados por el Reino Unido.

En 1964, el embajador argentino José María Ruda presentó ante el Comité de Descolonización los argumentos de Argentina sobre la soberanía del archipiélago. Al año siguiente, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065, en la que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a Argentina y al Reino Unido a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.

Entre 1966 y 1981 ambos gobiernos mantuvieron distintas rondas de diálogo, aunque ninguna permitió alcanzar un acuerdo definitivo.

La guerra de 1982

El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las islas e iniciaron la Guerra de las Malvinas. Un día después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 502, que exigió el cese de las hostilidades y la retirada de las tropas argentinas.

El conflicto concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas en Puerto Argentino (Port Stanley) y el restablecimiento del control británico sobre el archipiélago.

Imagen de equipo militar en la Guerra de las Malvinas (Farklands War). Royal Air Force

La guerra dejó un saldo de 649 militares argentinos muertos, 255 militares británicos fallecidos y tres civiles isleños.

Tras el conflicto, Argentina y el Reino Unido rompieron relaciones diplomáticas, situación que se mantuvo hasta la firma de los Acuerdos de Madrid entre 1989 y 1990, mediante los cuales ambos países restablecieron sus vínculos diplomáticos sin modificar sus respectivas posiciones sobre la soberanía.

El reclamo continúa

En 1994, la reforma de la Constitución argentina incorporó una disposición transitoria que reafirma el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En 2013, los habitantes del archipiélago realizaron un referéndum en el que por un 99.83% votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

El Reino Unido sostiene que el resultado refleja el derecho de autodeterminación de los isleños, mientras que Argentina considera que la consulta no tiene efectos sobre la controversia de soberanía.

Cabe aclarar, que la ONU lo considera un territorio de soberanía aún pendiente de definición, entre ambos países. Además, el organismo internacional no reconoció el referéndum.

En la actualidad, el Reino Unido mantiene la administración efectiva de las islas, mientras que Argentina continúa reclamando la soberanía por la vía diplomática.

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas sigue instando periódicamente a ambos países a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica al diferendo.