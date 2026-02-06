Cuáles son algunos de los principales nombres que figuran en los archivos de Epstein

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La lista de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo con vínculos con Jeffrey Epstein crece a medida que pasan los días y se examinan los millones de nuevos archivos de la investigación de las autoridades estadounidenses sobre el delincuente sexual fallecido en prisión en 2019.

La última entrega de los llamados “archivos Epstein”, publicada el 30 de enero, aportó tres millones de páginas, 180.000 imágenes, 2.000 vídeos y numerosos nombres de conocidas figuras de países de todo el mundo.

No hay indicios de que aparecer en los documentos implique la comisión de ningún delito, y muchas de las personas mencionadas han negado haber cometido irregularidades en relación con Epstein.

La publicación se produjo semanas después de la fecha límite establecida por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump en noviembre.

Esta ley exigía la publicación completa de todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Legisladores demócratas y algunos republicanos afirman que la administración Trump aún no ha cumplido con su obligación y está reteniendo millones de documentos adicionales.

A continuación, una lista con algunas de las personas mencionadas en los últimos documentos publicados.

Elon Musk

Elon Musk / Getty Images

Los documentos incluyen correspondencia por correo electrónico entre Epstein y el multimillonario tecnológico Elon Musk sobre planes de viaje que el primero parecía estar organizando, aunque Musk ha dicho que nunca visitó la isla privada del financiero.

En noviembre de 2012, Musk escribió en un correo electrónico: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”.

En otro, de diciembre del mismo año, escribió: “Tengo muchas ganas de ir de fiesta en San Bartolomé o en otro lugar y desinhibirme”, y añadió que una “experiencia tranquila en una isla” era todo lo contrario de lo que deseaba.

Respuesta: Musk reaccionó en una publicación en X en enero, reconociendo que los correos electrónicos podrían usarse para “manchar” su nombre, pero afirmó que le preocupaba más el enjuiciamiento de “quienes cometieron delitos graves con Epstein”.

Bill Gates

Gates / Getty Images

Dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 están redactados como si hubieran sido escritos por Epstein, pero no está claro si son auténticos ni si alguna vez se enviaron al cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Uno de los correos electrónicos está escrito como una carta de renuncia de la Fundación Bill y Melinda Gates, y en él Epstein se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates “para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas”.

En la otra carta, que comienza con “Querido Bill”, se queja de que Gates pusiera fin a su amistad y contiene más acusaciones sobre un supuesto intento de este de encubrir una infección de transmisión sexual, incluso ante su entonces esposa, Melinda.

En una entrevista con NPR, Melinda French Gates declaró que la publicación de los documentos le trajo recuerdos de sus problemas matrimoniales.

“Puedo tomar mi propia tristeza y mirar a esas jóvenes y decir: ‘Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso a esas chicas?’”, afirmó.

Y agregó: “Al menos yo he podido seguir adelante con mi vida, y espero que haya justicia para esas mujeres”.

Respuesta: En una entrevista publicada este miércoles por 9News Australia, Gates declaró que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein, reconoció que fue “un insensato” y negó haber cometido irregularidad alguna.

Donald Trump

Trump / Getty Images

El presidente estadounidense es mencionado cientos de veces en los archivos recién publicados.

Estos incluyen una lista compilada por el FBI el año pasado con las acusaciones hechas contra Trump por personas que llamaron a la línea telefónica de denuncias del Centro Nacional de Operaciones de Amenazas.

Muchas de estas acusaciones parecen basarse en denuncias no verificadas recibidas por la agencia y se realizaron sin pruebas que las respaldaran.

La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras públicas.

Respuesta: Trump ha negado sistemáticamente cualquier delito en relación con Epstein, con quien afirma haber roto el contacto hace décadas, y no ha sido acusado de ningún delito por las víctimas del fallecido magnate.

Andrés Mountbatten-Windsor

Andrés Mountbatten-Windsor / Getty Images

En la última publicación de los archivos de Epstein también se incluyen fotografías que parecen mostrar a Andrés Mountbatten-Windsor arrodillado sobre una mujer tendida en el suelo.

En dos de las imágenes se ve al expríncipe tocando en el estómago a la persona sin identificar, que está completamente vestida. Otra imagen lo muestra mirando directamente a la cámara.

No se proporciona contexto para las fotos y no está claro cuándo ni dónde fueron tomadas.

Respuesta: BBC News se ha puesto en contacto con Mountbatten-Windsor para solicitar comentarios. Él ha negado reiteradamente cualquier delito.

Richard Branson

Richard Branson / Getty Images

El nombre de Richard Branson, propietario del grupo Virgin, aparece cientos de veces en los archivos.

En un intercambio de 2013, Epstein agradece a Branson su reciente hospitalidad y sus consejos de relaciones públicas, a lo que Branson responde que fue “realmente agradable” verlo, y añade: “Cuando estés por la zona, me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!”.

Virgin Group ha aclarado que “harén” se refería a tres miembros adultos del equipo de Epstein.

Respuesta: En un comunicado a la BBC, Virgin Group indicó que el contacto de Branson con Epstein fue “solo en unas pocas ocasiones hace más de doce años y se limitó a entornos grupales o de negocios, como un evento benéfico de tenis”.

El comunicado añade: “Cuando Epstein ofreció una donación benéfica, los Branson pidieron a su equipo que realizara una investigación exhaustiva antes de aceptar la donación, lo que reveló graves acusaciones. Como resultado de lo que reveló la investigación, Virgin Unite no aceptó la donación, y Richard y Joan decidieron no volver a reunirse ni hablar con Epstein. Si hubieran tenido toda la información, no habría habido ningún contacto. Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas”.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson / Getty Images

Sarah Ferguson, exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, conocida como Fergie, también aparece mencionada en varios correos electrónicos, incluso cuando Epstein aún estaba bajo arresto domiciliario.

Un correo electrónico de una cuenta que se cree que pertenece a Epstein expresa: “Creo que Fergie ahora puede decir: ‘No soy una pedófila’”.

En otro intercambio de correos electrónicos de abril de 2009 hay una solicitud para reunirse con Epstein para “tomar una taza de té rápidamente”, que incluye las líneas: “Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey. Eres una leyenda y estoy muy orgullosa de ti”.

Respuesta: Los correos electrónicos no indican ninguna irregularidad. La BBC se ha puesto en contacto con Ferguson para obtener una respuesta.

Woody Allen y Soon-Yi Previn

Woody Allen y Soon-Yi Previn / Getty Images

Varios correos electrónicos parecen mostrar que Epstein intervino como contacto para ayudar a Woody Allen y Soon-Yi Previn cuando una de sus hijas postulaba a la universidad.

Según los mensajes divulgados por el Departamento de Justicia, Epstein los puso en comunicación con Leon Botstein, el presidente de Bard College, una institución con la que mantenía relación desde hacía años.

En un correo de enero de 2017 enviado desde la cuenta de Allen -aunque supuestamente escrito por Previn- se agradece a Botsein “conseguir que Bechet entrara en Bard”.

El remitente también señala que prefería que la estudiante no supiera de antemano el resultado para que “sintiera la presión del proceso” y realmente deseara asistir.

El texto añade una broma atribuida a Allen: que si su hija “incendiaba la escuela”, sería gracias a él.

Mientras, Soon-Yi Previn hizo referencias en mensajes dirigidos a Epstein desde 2017 al movimiento Me Too, como se denominó a la oleada de acusaciones públicas de abuso sexual a muejeres.

“Así como el movimiento Me Too ha ido demasiado lejos, también lo ha hecho el Botox”, fue el sarcástico título de un correo electrónico que Previn envió al magnate a principios de 2018.

Respuesta: Un portavoz del presidente de Bard College respondió que la admisión se basó en los méritos de la solicitante y describió a Epstein como alguien que exageraba su influencia. Allen y Previn no han respondido a solicitudes de comentarios de medios estadounidenses.

Peter Mandelson

Según los extractos bancarios publicados en los archivos, Epstein realizó pagos por valor de US$75.000 a cuentas vinculadas al político laborista británico, entre ellas la de su pareja, Reinaldo Avila da Silva.

La Policía Metropolitana ha iniciado una investigación penal contra Mandelson tras las acusaciones de haber filtrado información confidencial del mercado a Epstein.

En 2009, un año después de que Epstein se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor, Da Silva envió un correo electrónico solicitando “cualquier ayuda que puedas brindarme”.

Epstein respondió: “Te transferiré el importe del préstamo de inmediato”.

Otro intercambio de correos electrónicos parece mostrar a Epstein organizando el alojamiento de Mandelson en uno de sus apartamentos de Nueva York, con Epstein escribiendo: “Encantado de recibirte y lamento no estar allí”.

Respuesta: Mandelson dimitió de la Cámara de los Lores y del Partido Laborista. El domingo, reiteró su pesar por “haber conocido a Epstein” y por haber mantenido su relación con él tras su condena. Ha declarado a la BBC que nunca fue “culpable ni cómplice” de los crímenes de Epstein. “Como todos los demás, me enteré de la verdad sobre él después de su muerte”.

No ha respondido a las acusaciones de filtración de información, pero la BBC entiende que el político sostiene que no actuó de forma delictiva ni con fines de lucro personal. Argumenta que buscó los conocimientos de Epstein por motivos de interés nacional durante la crisis financiera mundial de 2008.

Steve Bannon

Steve Bannon / Getty Images

Los archivos también contienen miles de mensajes que parecen haber sido intercambiados entre el fallecido delincuente sexual convicto y Steve Bannon, productor audiovisual y exconsejero de Trump.

La mayoría de los mensajes se enviaron en 2018 y 2019, después de que dejara su cargo en la primera administración Trump, mientras Bannon trabajaba en un documental sobre Epstein antes de su muerte.

Un intercambio de mensajes de texto muestra a Bannon aparentemente elaborando estrategias con Epstein sobre cómo cambiar la narrativa en torno a sus crímenes pasados, sugiriendo: “Primero tenemos que refutar las mentiras” y “reconstruir tu imagen como filántropo”.

Respuesta: Bannon, que no está acusado de ninguna irregularidad, no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.

La princesa Mette-Marit de Noruega

La princesa Mette-Marit de Noruega / Getty Images

Cientos de los nuevos archivos publicados mencionan a la princesa heredera de Noruega Mette-Marit.

Se ha sabido que Mette-Marit se alojó en la casa de Epstein en Palm Beach durante cuatro noches en enero de 2013 mientras él no estaba allí, y que en octubre de 2012 él le planteó que estaba “buscando esposa”.

En otros correos electrónicos enviados desde una cuenta oficial, ella le dice a Epstein “me estimulas el cerebro” y le pregunta “¿qué tienes que hacer además de verme?”.

También le preguntó a Epstein si era “inapropiado” que una madre le sugiriera a su hijo de 15 años un papel pintado con dos mujeres desnudas cargando una tabla de surf.

Respuesta: El palacio declaró a la BBC que la princesa Mette-Marit siempre había sido abierta sobre sus encuentros con Epstein entre 2011 y 2013, y ha publicado un comunicado en el que expresa su “profunda simpatía y solidaridad” con sus víctimas, así como su “falta de criterio y arrepentimiento... es simplemente vergonzoso”.

Miroslav Lajčák

Miroslav Lajčák / Getty Images

Un intercambio de mensajes de texto de octubre de 2018 entre Miroslav Lajčák, quien en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, y Epstein parece mostrar que ambos se comunicaban sobre mujeres y diplomacia.

Después de que Epstein enviara una imagen, que no se puede ver en el registro, Lajčák responde: “¿Por qué no me invitas a estos juegos? Me llevaría a la chica ‘MI’”.

“¿Y Quién no?”, contesta Epstein por mensaje de texto. “Puedes tenerlas a las dos, no soy posesivo. Y a sus hermanas”.

Respuesta: Tras la última publicación de documentos relacionados con Epstein, Lajčák renunció a su cargo actual como asesor de seguridad nacional de Eslovaquia. No está acusado de ningún delito.

Deepak Chopra

Deepak Chopra / Getty Images

Los archivos incluyen decenas de correos electrónicos con intercambios directos entre el gurú del bienestar Deepak Chopra y Jeffrey Epstein entre 2016 y 2019.

En un correo de marzo de 2017, Chopra escribió a Epstein: “Dios es una construcción. Las chicas lindas son reales”.

En otro intercambio, lo invitó a viajar a Israel con su grupo y le sugirió que utilizara una identidad falsa: “Ven a Israel con nosotros. Descansa y diviértete con gente interesante. Si quieres, usa un nombre falso. Trae a tus chicas”.

La correspondencia también muestra a Chopra consultando a Epstein sobre asuntos financieros y legales.

En 2018 le preguntó si una denunciante había retirado una demanda civil en su contra: “¿Ella también retiró el caso civil contra ti?”; cuando Epstein respondió “sí”, Chopra dijo “bien”.

Respuesta: Chopra se refirió posteriormente a estos intercambios en un comunicado publicado en su cuenta de X, donde expresó estar “profundamente entristecido por el sufrimiento de las víctimas” y afirmó que condena de forma inequívoca el abuso y la explotación. También negó haber participado en conductas delictivas y describió su contacto con Epstein como limitado y no relacionado con actividades abusivas.

Howard Lutnick

Howard Lutnick / Getty Images

Howard Lutnick, empresario multimillonario y secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, planeó una visita con su familia a la isla de Jeffrey Epstein, Little Saint James, según correos electrónicos incluidos en la última publicación de los archivos.

En un correo electrónico de diciembre de 2012, la esposa de Lutnick, Allison, escribió a la asistente de Epstein, aparentemente en la víspera de la visita: “Tenemos muchas ganas de visitarlos” y “nos encantaría acompañarlos a almorzar”.

En otro correo electrónico, enviado días antes que el mensaje de su esposa, Lutnick escribe a un destinatario censurado: “Hola, Jeff… ¿Te parece bien cenar el domingo por la noche?”.

Respuesta: El Departamento de Comercio declaró en un comunicado a la BBC que “el secretario Lutnick tuvo interacciones limitadas con el Sr. Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de ningún delito”.

Larry Summers

Larry Summers / Getty Images

Larry Summers, exsecretario del Tesoro del presidente estadounidense Bill Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard, también aparece en los nuevos documentos, incluyendo referencias a reuniones y cenas con Epstein.

En correos electrónicos de 2017, Summers y Epstein bromearon sobre Trump y lo criticaron durante su primer mandato.

“Tu mundo no entiende lo tonto que es en realidad”, dijo Epstein sobre Trump en un correo electrónico a Summers.

Respuesta: Después de que Summers fuera mencionado en un lote de archivos de Epstein publicado en noviembre, indicó que asumía “toda la responsabilidad por mi decisión equivocada de seguir comunicándome con el Sr. Epstein” y renunció a varios cargos, incluido su puesto en el consejo asesor de OpenAI.

Andrés Pastrana

Andrés Pastrana / Getty Images

Los documentos recientemente desclasificados sobre Jeffrey Epstein incluyen 37 archivos desencriptados con menciones a Andrés Pastrana, que fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002.

El material recoge intercambios de correos electrónicos de comienzos de los años 2000 con Ghislaine Maxwell, entonces colaboradora cercana de Epstein, en los que se habla de viajes de Pastrana a Estados Unidos y de la coordinación de su transporte a su llegada a Nueva York.

Aparece su nombre en listados de encuentros y traslados compartidos con otras figuras públicas vinculadas al círculo de Epstein, entre ellas un exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y uno de los abogados que integraron la defensa del magnate.

Según la transcripción de una de las entrevistas incluida en los archivos, Epstein fue preguntado específicamente por una posible vinculación de Pastrana con casos de abusos de menores y optó por no contestar.

De acuerdo con los textos, Maxwell declaró en una entrevista posterior que mantuvo trato personal con Pastrana y que visitó Colombia por invitación suya a comienzos de la década de 2000.

Respuesta: El exmandatario ha señalado anteriormente que conoció a Epstein en un evento público en Irlanda y ha negado haber viajado a la isla privada donde ocurrieron los abusos.

Steve Tisch

Steve Tisch / Getty Images

Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, aparece en los documentos relacionados con Epstein preguntando sobre una mujer que conoció en la casa del financiero.

En un intercambio de correos electrónicos, Tisch preguntó si la mujer era una profesional o una “persona común”.

En otros mensajes, Epstein le dice a Tisch que tenía un “regalo” para él y describe a una mujer que le presentaría como “tahitiana, habla principalmente francés, exótica”.

Respuesta: En un comunicado a CNN, Tisch declaró que él y Epstein “tuvieron una breve relación”, y añadió que no aceptó “ninguna de sus invitaciones” y nunca fue a su isla.

Brett Ratner

Brett Ratner / Getty Images

El director del nuevo documental sobre la primera dama Melania Trump también aparece en una foto de los archivos abrazando a una joven.

Brett Ratner, quien también dirigió las películas “Rush Hour” (“Hora punta”) y “X-Men: The Last Stand” (“X-Men: La decisión final”), aparece sentado en un sofá junto a Epstein y dos mujeres cuyas identidades han sido ocultadas.

Respuesta: No hay indicios de irregularidades en los archivos. La BBC se ha puesto en contacto con el representante de Ratner para obtener comentarios.

Peter Attia

Peter Attia / Getty Images

El gurú del antienvejecimiento y colaborador de CBS News intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein, incluidos comentarios groseros, según revelan los últimos documentos publicados.

En los correos electrónicos, Peter Attia escribió que su amistad con Epstein era algo que no podía compartir públicamente, así como comentarios sobre el artículo del Miami Herald de 2018 que identificaba a algunas de las víctimas de Epstein.

También bromeó con Epstein sobre la anatomía femenina y actos sexuales, según muestran los correos electrónicos.

Respuesta: El 2 de febrero, Attia emitió un comunicado en X rechazando haber estado “involucrado en cualquier actividad delictiva”, y añadió que “nunca estuve en su avión, nunca en su isla y nunca presente en ninguna fiesta sexual”.

Casey Wasserman

Casey Wasserman / Getty Images

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 envió correos electrónicos en tono seductor a Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que se encuentra en prisión.

Los mensajes de Casey Wasserman a Maxwell, enviados en 2003, muestran que le decía: “Pienso en ti todo el tiempo… ¿Qué tengo que hacer para verte con un atuendo de cuero ajustado?”.

Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por reclutar y traficar con adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein antes de la muerte de este bajo custodia en 2019.

Respuesta: Wasserman alegó en un comunicado: “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”.

Sergey Brin

Sergey Brin / Getty Images

Sergey Brin, cofundador de Google y uno de los hombres más ricos del mundo, visitó la isla privada de Epstein y planeó cenar en la casa de este en la ciudad de Nueva York, según los documentos publicados el viernes.

También se comunicó con Ghislaine Maxwell, quien escribió a Brin en abril de 2003: “Las cenas en casa de Jeffrey siempre son agradables, informales y relajadas”, y “espero verte pronto”.

En otro correo electrónico, Maxwell invitó a Brin a una proyección de cine en Nueva York.

Respuesta: La BBC se ha puesto en contacto con Google para obtener comentarios. No hay indicios de irregularidades en los correos electrónicos.

Ehud Barak

Ehud Barak / Getty Images

El exprimer ministro israelí Ehud Barak es mencionado en nuemrosas ocasiones en los documentos relacionados con Epstein que se han publicado recientemente, lo que muestra que mantuvieron correspondencia en varias ocasiones después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales en Florida en 2008.

En uno de los intercambios se mencionan planes para que Barak se alojara en la residencia de Epstein en la ciudad de Nueva York en 2017.

Respuesta: Barak ha reconocido sus interacciones habituales con Epstein, pero afirmó que nunca presenció ni participó en ningún comportamiento o fiesta inapropiados.

