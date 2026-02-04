Cuatro de cada 10 casos de cáncer son prevenibles, concluye un estudio de la OMS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están vinculados a causas que pueden prevenirse y que van desde el consumo de tabaco y alcohol al sobrepeso y la inactividad física, la contaminación, la radiación ultravioleta o ciertas infecciones, según un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último estudio sobre esta enfermedad dirigido por la OMS en colaboración con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (AIIC) fue difundido este martes 3 de febrero, en la víspera de la jornada mundial contra esta enfermedad.

Con datos recogidos en 185 países sobre 36 tipos de cáncer, la investigación señala que 7.07 millones de casos diagnosticados en 2022 -un 37.8% del total de ese año, que fueron 18.7 millones- podrían haberse prevenido.

De todos los casos se observó que la causa evitable más frecuente era el tabaquismo, responsable de un 15% de los casos (3.3 millones).

Las infecciones (un 10% de los casos, 2.2 millones) y el consumo de alcohol (3%, 700,000 casos) le siguen en esta clasificación de causas prevenibles, según el estudio, que se publica en la revista Nature Medicine.

La mitad de los casos prevenibles pertenece a tres tipos de cáncer, el de pulmón, el de estómago y el cervical o de cuello uterino, estando ligado el primero de éstos al tabaco y la contaminación y los otros dos a infecciones, el estomacal a la bacteria Helicobacter pylori y el cervical al virus del papiloma humano (HPV).

“Se trata del primer análisis global que muestra en qué medida el riesgo de cáncer proviene de causas que podemos evitar y, examinando patrones en diferentes países y grupos demográficos, podemos dar a gobiernos e individuos información específica para lograrlo”, destacó al presentar el estudio uno de sus autores, André Ilbawi, responsable de equipo de control del cáncer en la OMS.

Diferencias entre regiones y sexos

El porcentaje de casos de cáncer prevenibles varía mucho entre mujeres y hombres, ya que en ellas la tasa baja hasta un 30%, mientras que en ellos se eleva al 45%, entre otros factores por su mayor consumo de tabaco y alcohol.

En los hombres el tabaco está vinculado a un 23% de los casos, mientras que las infecciones representan un 9% y el alcohol un 4%, pero en las mujeres la causa evitable más prevalente son las infecciones (11%), seguidas del consumo de tabaco (6%) y el sobrepreso (3%).

El estudio también muestra fuertes variaciones regionales, con Asia Oriental como la zona con más casos prevenibles (44.6%) y Latinoamérica como la que tiene un porcentaje menor (28.6%).

En la Europa del sur se estima que 331,000 casos se podrían prevenir, un 35.9%, un porcentaje muy similar al de Norteamérica, con un 35.6% o 735,000 casos.

Si a la diversidad geográfica se suma la existente entre hombres y mujeres, la investigación revela que en regiones como Asia Oriental se pueden prevenir más de la mitad de los diagnósticos de cáncer en hombres (55%) y en el África Subsahariana alrededor de un 40% de los detectados en mujeres.

Adaptar las estrategias

Los resultados del estudio, subrayan la OMS y la AIIC, apuntan a la necesidad de estrategias de prevención específicas para diferentes regiones y contextos.

Dichas estrategias varían desde mayores controles del consumo de tabaco y alcohol hasta vacunaciones contra infecciones como el virus del papiloma humano o la hepatitis B (enfermedad que puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado).

También se recomienda crear mejores condiciones para la práctica de ejercicio y de una dieta sana.

Ello requeriría esfuerzos coordinados de diversos sectores, que comprenden la sanidad y la educación, así como el transporte, la energía y el empleo.

Tal estrategia podría no solo salvar vidas, sino también evitar a millones de familias “la carga que supone tener un caso de cáncer”, subrayan ambas organizaciones.

Para los tipos de tumores más relacionados con la genética o la edad, como el de próstata (el más diagnosticado en Europa), la subdirectora de la Unidad de Vigilancia del Cáncer de la AIIC y la coautora del estudio, Isabelle Soerjomataram, recomendó un enfoque que incluya sistemas para el diagnóstico temprano.