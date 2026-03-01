Panamá, 01 de marzo del 2026

    RESPUESTA

    Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní

    EFE
    El portaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford -EFE/ Cati Cladera

    Cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron este domingo el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica recogido por la agencia oficial Irna.

    “Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, asegura la nota.

    El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la calse Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

    Los impactos en el buque estadounidense que ha anunciado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios iraníes, no han sido confirmados por ninguna otra fuente.

    Por el contrario, el Comando Central de Estados Unidos ha informado en X de que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.

    EFE

    Agencia de noticias


