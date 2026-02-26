Cuba afirma que los ocupantes de la lancha interceptada tenían ‘fines terroristas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que se atendido.

El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos Además informó de la incautación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.