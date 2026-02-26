Panamá, 26 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATAQUE

    Cuba afirma que los ocupantes de la lancha interceptada tenían ‘fines terroristas’

    EFE
    Cuba afirma que los ocupantes de la lancha interceptada tenían ‘fines terroristas’
    El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. EFE

    El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

    La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

    Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que se atendido.

    El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos Además informó de la incautación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este jueves 26 de febrero. Leer más