En medio de escasez y crisis energética, Cuba da un giro: permite empresas mixtas público-privadas

Cuba ha autorizado a partir de la publicación de un decreto-ley en la Gaceta Oficial de la República la creación de empresas público-privadas por primera vez en 60 años en plena crisis económica y energética derivada, en parte, por las sanciones de Estados Unidos y la imposibilidad de recibir crudo procedente de Venezuela.

En el decreto-ley se especifica que estas empresas mixtas podrán definir los productos y servicios a comercializar de conformidad con las actividades que realizan y sus precios, además de poder determinar los ingresos de sus empleados y la cantidad de trabajadores de su plantilla.

Las sociedades mixtas podrán dedicarse “a cualquier actividad lícita”, con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o actividades relacionadas con las instituciones armadas, salvo en actividades relacionadas con los sistemas empresariales de estos sectores.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel lanzó un paquete de medidas a principios del mes de febrero destinadas a enfrentar el “desabastecimiento agudo de combustible” que sufre la isla desde que Estados Unidos intervino militarmente Venezuela e impuso el fin de los suministros de crudo.

Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que proporcionase crudo a Cuba.