Cuba confirma el inicio de un diálogo con Estados Unidos en medio de la crisis que afecta a la isla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuba ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para solucionar la crisis que vive actualmente la isla, según confirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución televisada a todo el país.

Díaz-Canel dijo que estas conversaciones, que están llevando a cabo funcionarios de ambos países, “han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”. Hay factores internacionales, dijo, “que han facilitado estos intercambios”.

“El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”, añadió.

El presidente cubano afirmó haber dirigido las conversaciones por parte cubana, junto con el expresidente cubano Raúl Castro y otros altos funcionarios del Partido Comunista y del gobierno.

No especificó quiénes asistieron por Estados Unidos.

En la noche de este miércoles, el gobierno cubano había anunciado la liberación de 51 presos políticos, de las que no se han ofrecido más detalles.

En los últimos meses Cuba viene sufriendo de las consecuencias de severos cortes de luz, que han afectado a la industria del turismo, una de las principales fuentes de financiación de la isla.

El pasado cinco de febrero, el propio Díaz-Canel había advertido que Cuba se acercaba a una situación que iba requerir “medidas extremas” debido a la crisis económica, los apagones cada vez más frecuentes y la falta de combustible debido al bloqueo impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Varios analistas han señalado que Cuba se encuentra en la crisis más seria de su historia desde el triunfo de la revolución cubana en 1959.

Más información en breve.

