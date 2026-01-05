Panamá, 05 de enero del 2026

    RÉGIMEN

    Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de Estados Unidos en Venezuela

    EFE
    El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, habla durante un acto celebrado en la Tribuna Antimperialista a favor de Venezuela este sábado, en La Habana (Cuba). EFE

    El Gobierno de Cuba informó este domingo que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante el ataque realizado Estados Unidos contra el país suramericano el sábado y que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.

    Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

    El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

    “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”, escribió Díaz-Canel.

    El presidente cubano mostró además su “dolor e indignación” por sus muertes y reiteró su “gran afecto, admiración y orgullo” por los “valerosos” soldados fallecidos “y su heroico comportamiento”.

    Díaz-Canel anunció además dos días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana de este lunes. Las banderas ondearán a media asta y se suspenderán la mayor parte de los actos públicos.

    Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que “muchos en el otro bando” fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos “muchos cubanos” que le protegían.

    Estados Unidos llevó a cabo este sábado un ataque a gran escala contra Venezuela y capturó a Maduro y su mujer, para llevarlos a Nueva York, donde prevé juzgarlos.

    Horas después, en un acto público en La Habana, Díaz-Canel tachó la operación como un “acto de terrorismo” y “atropello a la norma internacional”.

    Cuba y Venezuela eran hasta la fecha estrechos aliados en lo político y lo económico. La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

    La caída de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que tiene ya que afrontar una grave crisis económica y energética.

    EFE

    Agencia de noticias

