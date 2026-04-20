Cuba confirma reunión en la isla con representantes de Washington

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Solicitaron que el Gobierno estadounidense ponga fin al bloqueo energético que los tiene en penumbras.

El Gobierno cubano confirmó este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y de La Habana en medio de las tensiones bilaterales, informó el diario oficial Granma.

El subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería, Alejandro García del Toro, aseguró a la publicación que en el encuentro no se establecieron “plazos” ni “planteamientos conminatorios”, frente a ciertas informaciones aparecidas en medios estadounidenses.

El Gobierno cubano, por su parte, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.