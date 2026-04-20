Panamá, 20 de abril del 2026

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    Tensión

    Cuba confirma reunión en la isla con representantes de Washington

    Solicitaron que el Gobierno estadounidense ponga fin al bloqueo energético que los tiene en penumbras.

    EFE
    Cuba confirma reunión en la isla con representantes de Washington
    Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. EFE/Archivo.

    El Gobierno cubano confirmó este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y de La Habana en medio de las tensiones bilaterales, informó el diario oficial Granma.

    El subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería, Alejandro García del Toro, aseguró a la publicación que en el encuentro no se establecieron “plazos” ni “planteamientos conminatorios”, frente a ciertas informaciones aparecidas en medios estadounidenses.

    El Gobierno cubano, por su parte, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

    EFE

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