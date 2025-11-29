Panamá, 29 de noviembre del 2025

    TENSIONES EN LA REGIÓN

    Cuba denuncia ‘interferencias’ sobre Venezuela por el despliegue militar de Estados Unidos

    EFE
    Cuba denunció este sábado "interferencias" sobre Venezuela por el despliegue militar de Estados Unidos. Imagen tomada de X

    El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció este sábado la “interferencia electromagnética” sobre el espacio aéreo de Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en esa zona.

    Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’

    “Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de EE.UU. en la región”, apuntó en redes sociales el canciller cubano.

    Rodríguez agregó en su mensaje que todo “forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de esa hermana nación de Nuestra América”.

    Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela. Además, vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.

    Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión militar a Venezuela.

    En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta jornada en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

    Cuba denuncia ‘interferencias’ sobre Venezuela por el despliegue militar de Estados Unidos
    Advertencia de Donald Trump en Truth Social.

    El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

    EFE

    Agencia de noticias


