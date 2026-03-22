Cuba entrega un fusil AKM a Silvio Rodríguez ‘para defender la Patria’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno cubano entregó este viernes un fusil AKM al conocido cantautor Silvio Rodríguez “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión” de Estados Unidos a la isla.

El músico recibió el fusil en un acto solemne, en presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, informó en redes sociales el Gobierno cubano.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) argumentó en redes sociales que otorgó a Rodríguez “su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo” apenas dos días después de que el cantautor lo pidiera en un mensaje publicado en su blog personal.

“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió Rodríguez el pasado miércoles en su página web personal, Segunda Cita, en referencia a un posible escenario de ataque militar estadounidense a Cuba.

Ese pronunciamiento generó polémica en las redes sociales en un momento en el que se ha elevado la confrontación política entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a pesar de que ahora hace justo una semana que La Habana ha reconocido un diálogo con representantes de Washington.

La reacción de Rodríguez, de 79 años, tuvo lugar en la misma semana en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sería “un honor tomar” la isla. Díaz-Canel reaccionó a estas declaraciones advirtiendo que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable” en Cuba.

Washington lleva desde enero presionando a Cuba -en el objetivo de Estados Unidos tras Venezuela e Irán- para que aplique reformas, en primer lugar económicas.

Como medida de presión, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, medida que la ONU ha tachado de contraria al derecho internacional. La medida está agravando rápidamente la precaria situación en que estaba ya sumida Cuba tras seis años de profunda crisis económica.