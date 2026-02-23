Cuba le dice a Estados Unidos que se defenderá, pero al mismo tiempo le ofrece un diálogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuba se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde le transmitió a Estados Unidos el mensaje de que “defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación”, pero a la vez le tendió una oferta para mantener un diálogo en base al respeto mutuo.

En una alocución en ese foro, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, prometió que se impedirá una crisis humanitaria en Cuba como consecuencia de lo que su gobierno denomina “el cerco energético”, resultado de la decisión de Washington de amenazar con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla.

“¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (...) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?” se preguntó el canciller.

En ese punto, reconoció que la situación en la que ha puesto Estados Unidos a Cuba provocará “privaciones y sufrimientos”, aunque confió en que se encontrarán “soluciones creativas” para mitigar el daño humanitario.

No obstante, en la misma intervención, el canciller aseguró que “también hay disposición para un diálogo con Estados Unidos”, pero enfatizó que éste tendría que estar basado en “el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos”.

Rodríguez señaló que el objetivo de ello debería ser “alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación”.

En un pasaje de su discurso, el ministro cubano saludó la “resistencia comunitaria del pueblo de Minnesota”, en referencia a las manifestaciones con la política de inmigración del gobierno federal estadounidense y las acciones de la policía de la inmigración, conocida como ICE.