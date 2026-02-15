Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Impacto

    Cuba pospone el Festival del Habano en medio del asedio petrolero de Estados Unidos

    EFE
    Cuba pospone el Festival del Habano en medio del asedio petrolero de Estados Unidos
    Un adulto mayor posa para una foto en la Plaza Vieja, La Habana, Cuba. Noviembre 2022. Foto: Alexander Arosemena

    Cuba anunció que pospuso el Festival del Habano sin fecha para una próxima edición, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos que ha agravado la difícil situación energética en los últimos días.

    La compañía Habanos S.A., distribuidora de 27 marcas premium, informó en su página web la decisión de postergar la edición de este año prevista del 24 al 27 de febrero y detalló que anunciará una nueva fecha “oportunamente”.

    El evento se dedica cada año a los puros Premium más famosos del mundo y aporta millones de euros a través de una subasta en la que participan algunos consumidores del reconocido como mejor tabaco del mundo.

    Cuba pospone el Festival del Habano en medio del asedio petrolero de Estados Unidos
    Fotografía del 29 de enero de 2026 que muestra a personas caminando por una calle en La Habana (Cuba). El asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, rematando una crisis energética de año y medio, está poco a poco paralizando la vida en Cuba: del transporte público a los hospitales, de las gasolineras a las fábricas y las universidades. EFE/ Ernesto Mastrascusa

    El año pasado, el festival celebrado en La Habana registró un récord en la subasta de humidores, ya que el humidor conmemorativo del 15 aniversario de la Línea Behike fue el más caro de la historia con un precio de 4,6 millones de euros.

    Los principales humidores de Habanos obtuvieron una recaudación total de 16,41 millones de euros en total para los siete subastados que representaban a cada una de las marcas globales de esta firma: Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann.

    Dichos fondos se destinan al sistema de salud pública de Cuba, según el Gobierno.

    La pasada edición también generó polémicas por una gran cena en el Capitolio Nacional, en un escenario donde gran parte del país sufría apagones prolongados.

    Cuba pospone el Festival del Habano en medio del asedio petrolero de Estados Unidos
    Una persona camina frente a un vehículo en una calle poca iluminada, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

    La cancelación del Festival del Habana ocurre en medio del asedio petrolero impulsado por el Gobierno de EUA a la isla, lo cual ha agravado aún más los apagones, el racionamiento de combustible y el cierre o reajuste de muchos servicios básicos.

    Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más