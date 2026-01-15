Cuba recibe a un grupo militares heridos durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno cubano recibió este miércoles a un grupo de militares que resultaron heridos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela que culminaron en la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, confirmó la televisión estatal.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de la isla confirma que, además de los 32 militares cubanos que murieron, otros más terminaron lesionados por el operativo estadounidense.

Los castrenses -se desconoce la cantidad- arribaron al aeropuerto de La Habana y fueron recibidos por el canciller, Bruno Rodríguez, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

En el informe de la televisión cubana se puede apreciar que al menos un par de militares se encuentra en silla de ruedas.

De igual forma, la televisión estatal afirmó que a los fallecidos se les promoverá el grado militar de forma póstuma.

Un día después del ataque de Washington en Venezuela del 3 de enero, el Ejecutivo cubano confirmó la muerte de los “combatientes”, quienes, según detalló, “cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos”.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó, tras analizar “acuerdos escritos confidenciales” entre Caracas y La Habana, que esta colaboración se remonta a 2006, cuando eran presidentes, respectivamente, Hugo Chávez y Fidel Castro.

Caracas era hasta ahora el principal aliado político de La Habana, así como su principal bastión económico, por los vitales envíos de crudo venezolano que llegaban de forma regular a la isla para alimentar su producción energética. Además, según The New York Times, Cuba estaba a su vez revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas.

El Gobierno cubano informó que los restos de los 32 militares arribarán el jueves a La Habana para hacerles, en esa misma jornada, un homenaje póstumo y finalmente exponerlos frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Al día siguiente, el Ejecutivo encabezará una concentración en la Tribuna Antimperialista, una plaza frente a la embajada norteamericana en Cuba para luego protagonizar una marcha.