Cuba se prepara para el posible impacto del huracán Melissa

Las provincias del tercio oriental de Cuba iniciaron este sábado las labores de preparación ante el posible impacto del huracán Melissa, que se acerca ya hacia la isla por el mar Caribe como categoría 1 (de 5) en la escasa Saffir-Simpson.

Medios oficiales dieron cuenta de las tareas que se están llevando a cabo en Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Guantánamo y Holguín en previsión de que, como apuntan la mayoría de previsiones, Melissa toque tierra cubana el próximo miércoles.

“Evitar pérdida de vidas humanas es la mayor prioridad”, afirmó el presidente del Consejo de Defensa de Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez.

Se esperan intensas lluvias durante varios días, fuertes vientos y mareas ciclónicas, lo que podría generar inundaciones, deslaves, penetraciones del mar y desperfectos en viviendas e infraestructura básica, según las autoridades, que activaron la fase informativa este viernes.

El jefe de la Defensa Civil en Granma, Eber Fonseca Linares, advirtió que algunos embalses de su provincia podrían colapsar por el exceso de agua, indicó el diario Granma.

A las acciones de información a la población se suman la preparación de refugios ante la probabilidad de que se tengan que desalojar áreas de riesgo, el aseguramiento de material médico y reservas alimentarias, el alistamiento del personal de emergencia y la Defensa Civil.

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró este viernes en “fase informativa” a seis de las 15 provincias de la isla ante la amenaza de Melissa y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertó en redes sociales que “son muy altas” las probabilidades de que el huracán afecte al país.

A finales de septiembre la tormenta tropical Imelda impactó con fuertes lluvias la región oriental de la isla, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos han advertido que en la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será “muy activa”, con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla.

El primero fue el citado Óscar y luego Rafael, de categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.