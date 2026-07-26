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    Declaraciones

    Cuba tilda la presión de Estados Unidos de ‘castigo colectivo’ que busca un ‘estallido social’

    EFE
    Cuba tilda la presión de Estados Unidos de ‘castigo colectivo’ que busca un ‘estallido social’
    Pesidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. EFE

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado que la política de presión máxima de EE.UU. en los últimos siete meses es un “castigo colectivo” y un “crimen” de carácter “sádico” que busca propiciar un “estallido social” en la isla.

    En un acto con simpatizantes extranjeros antes de la celebración nacional del 26 de julio, aniversario del frustrado ataque al Cuartel Moncada en 1953, el presidente agregó que el bloqueo petrolero y las oleadas de sanciones de las últimas semanas tienen un fin “perverso”.

    “Díganme si eso no es un castigo colectivo, un crimen, si no están condenando un pueblo con el propósito sádico, perverso, de buscar que esa asfixia económica provoque un estallido social”, afirmó Díaz-Canel, según reportó la web de la Presidencia.

    El presidente cubano argumentó que la comunidad internacional debe ser solidaria con Cuba porque Washington puede replicar esta forma de presión en otros lugares.

    “Mañana le puede suceder a cualquier otra nación, si lo seguimos permitiendo”, advirtió Díaz-Canel, quien argumentó que apoyar a Cuba es “defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a la independencia”.

    A su juicio, estar del lado de Cuba significa luchar contra el hegemonismo, la supremacía y las pretensiones de una potencia de dictar sus designios a todo el mundo, siempre según el reporte oficial del acto, al que no tuvieron acceso los medios internacionales.

    El presidente explicó que la “Cuba de hoy es un país distinto”, a causa de la presión de EE.UU. y habló de las consecuencias del bloqueo petrolero, que ha incrementado de forma notable los apagones crónicos de la isla, y reconoció el deterioro del sistema nacional de salud, uno de los pilares tradicionales del sistema.

    Washington está aplicando desde enero una política de máxima presión sobre la isla que Naciones Unidas ha tachado de contraria al derecho internacional. El Gobierno estadounidense, que a la vez ha llamado a La Habana a negociar, busca un cambio político y económico en el país.

    EFE

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